Coppa Davis, Sinner d’Italia! Vince anche il doppio, ora semifinale contro la Serbia

Si, Italia, si! Gli azzurri di Volandri, trascinati da un sontuoso Sinnier, ha conquistato anche il punto del doppio dopo una grande prestazione di Sonego e nel numero 4 del mondo, che hanno battuto Griekspoor e Koolhof con un netto 6-3 e 6-4, rompendo il servizio nei momenti chiave.

Sonego ha ricordato quello dell’edizione 2022, che ha lasciato una grande immagine anche lui al Martín Carpena e non è stato molto distante dal compagno Jannik Sinner, che aveva preso il posto di Simone Bolleli, il grande specialista italiano del doppio, per provare a portare il suo Paese a il finale.

Un 6-4, 6-3 in cui gli azzurri non hanno mai sofferto e che li proietta alla giornata di sabato, dove affronteranno la Serbia di Djokovic, che sfiderà Sinner ancora una volta, la terza, in undici giorni.

La Serbia ha battuto per 2-0 la Gran Bretagna nei quarti di finale: decisiva la vittoria del numero uno mondiale contro Cameron Norrie per 6-4 6-4. Nell’altro match Miomir Kecmanovic si è imposto per 7-6 7-6 su Jack Draper.

Dalla stessa categoria