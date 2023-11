ATP Parigi-Bercy: Sinner si ritira, “vittima” di una programmazione folle

Come prevedibile arriva il ritiro di Jannik Sinner dal Masters 1000 di Parigi-Bercy. Una decisione che non sorprende, dato che a causa della folle programmazione l’azzurro ha terminato il suo match d’esordio contro McDonalds alle 2.36 di notte, scatenando le polemiche di spettatori, tifosi (e pure del collega Casper Ruud).

“Non so se scenderò in campo domani (che poi era già oggi, ndr), bisogna vedere come mi sentirò dopo aver dormito” aveva detto Jannik in conferenza stampa. E dopo averci pensato su qualche ora è arrivata la (saggia) decisione: oggi avrebbe dovuto scendere in campo sul Centrale come quarto match contro Alex de Minaur, che passa direttamente ai quarti.

Con buona pace del pubblico, privato delle gesta del numero 4 del mondo (dopo i prematuri ko di Medvedev e Alcaraz) a causa di scellerate scelte di programmazione.

Devo prendere la decisione giusta per la mia salute e il mio corpo. Le settimane a venire con le ATP Finals in casa e la Coppa Davis saranno importantissime, ora mi concentro sulla preparazione di questi importanti eventi. Ci vediamo a Torino! Forza! — Jannik Sinner (@janniksin) November 2, 2023

