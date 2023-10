Berrettini torna in campo e prepara il rientro a Stoccolma (video)

Matteo Berrettini prepara il rientro dopo l’infortunio alla caviglia patito agli US Open, che lo ha tenuto fermo per più di un mese.

Ecco l’azzurro mentre si allena, in un video postato sul suo account Instagram. Il ritorno al tennis giocato è previsto al torneo di Stoccolma, al via lunedì prossimo. L’obiettivo è di essere disponibile per le Finals di Coppa Davis a Malaga a fine novembre.

