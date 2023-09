Sabalenka e il numero 1: “Ancora non ci credo” Dopo aver raggiunto i quarti, Sabalenka commenta il numero 1, tanto rincorso e finalmente raggiunto.

Aryna Sabalenka da lunedì prossimo si siederà sul trono del tennis femminile, sarà la 29esima numero 1 della storia del ranking WTA. L’ha scoperto dal divano, quando Iga Swiatek è stata battuta da Ostapenko e ha dovuto salutare gli US Open agli ottavi da campionessa in carica.

“Mi dispiace, speravo di giocarmi il numero 1 sul campo, in finale” ha commentato la bielorussa subito dopo aver raggiunto i quarti a New York. Sincera o no, ormai è cosa fatta. Le due non incroceranno le racchetta a Flushing Meadows quest’anno e, qualunque sia la vincitrice del torneo, Sabalenka sarà in ogni caso in cima alle classifiche.

“Ancora non ci credo, è un sogno che si avvera per me e la mia famiglia. Ho lavorato molto duramente per raggiungere questo obiettivo”. Il prossimo è sicuramente festeggiarlo con il titolo.

Dalla stessa categoria