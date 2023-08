WTA Montreal: Paolini, bel successo contro Vekic. Bencic elimina Bronzetti

Comincia con una giornata agrodolce, e non solo per la pioggia continua, il WTA 1000 di Montreal, primo grande appuntamento d’agosto del circuito tennistico.

In Canada, dove l’ultima volta ci fu l’exploit di Camila Giorgi (2021) con il titolo ottenuto battendo Karolina Pliskova in finale, il lunedì ha visto il colore azzurro delle nostre rappresentanti terminare con un sorriso a metà anche se Belinda Bencic, lo si sapeva, era un’avversaria molto tosta da affrontare per Lucia Bronzetti. Bello, molto, l’exploit di Jasmine Paolini che in precedenza aveva sconfitto Donna Vekic, numero 22 del mondo.

La toscana, che ora guida i precedenti contro la croata per 2-1, ha replicato l’esatto risultato con cui l’aveva superata nel 2021 a Cincinnati: 7-6 6-2, vincendo un tirato set di apertura per poi dilagare. Sono settimane abbastanza positive per lei, che ha vissuto una prima parte di 2023 con poche soddisfazioni ma che dal torneo di Palermo qualcosa almeno nella continuità e nella fiducia sta crescendo. Purtroppo per lei, diciamo, al prossimo turno l’avversaria è di quelle durissime: Madison Keys. L’ultima volta che giocarono contro, a Dubai, Jasmine ha ottenuto un game. La statunitense ha vissuto anche lei un’annata con pochi acuti ma per la tipologia di gioco e “pedigree” ha sempre il colpo in canna nei grandi appuntamenti, motivo per cui in ogni caso anno dopo anno riesce quasi sempre a mantenere una posizione nel range tra 15 e 30 del mondo con la sola eccezione del 2021 quando finì addirittura fuori dalle top-50 prima di risalire prepotentemente nel gennaio 2022 quando arrivò fino alla semifinale all’Australian Open. Keys, nella nottata italiana, ha eliminato Venus Williams con il punteggio di 6-2 7-5.

Bencic non ha invece lasciato scampo a Bronzetti, facendo valere da subito la differenza che c’è nel ranking (la svizzera è numero 13, l’italiana numero 69): 6-2 6-3. La numero 12 del seeding attende al secondo turno o la qualificata Alicya Parks o Lauren Davis.

Sarà invece Karolina Pliskova la prima avversaria di Iga Swiatek, con la ceca che è ripartita dopo la nuova separazione da Sascha Bajin sconfiggendo Lin Zhu in una partita rocambolesca: avanti di un set e un break, non ha chiuso malgrado anche due match point avuti nel tie-break, riuscendo comunque a vincere 6-3 6-7(8) 6-2. Match interessante al secondo turno anche tra Victoria Azarenka (6-3 6-0 a Magda Linette) e Sloane Stephens (6-4 7-6 ad Anhelina Kalinina). Infine, vittoria insperata per Jennifer Brady che dopo il rientro in campo a Washington dopo quasi due anni di stop per fascite plantare ha sconfitto 7-6(7) 0-6 7-6(8) Aljona Ostapenko, salvando due match point e rientrando da 1-4 nel set decisivo. Sarà lei a sfidare Elena Rybakina al secondo turno.

