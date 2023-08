Ranking ATP/WTA: Djokovic tallona Alcaraz, Rune n. 4. Muchova top ten

Venti punti. Per soli venti punti Carlos Alcaraz mantiene, per il momento, la leadership nel ranking ATP. Con la vittoria nell’epico match clou di Cincinnati, infatti, Novak Djokovic sale oggi a quota 9795, contro i 9815 dello spagnolo.

Nell’ultimo Major stagionale, gli US Open, a Nole, che l’anno scorso non poté giocare per la questione vaccino covid, basterà passare un turno per assicurarsi il matematico sorpasso ai danni di Carlitos, detentore del titolo, che ha dunque ben duemila punti in scadenza.

In autunno sarà, invece, Djokovic (attualmente staccato nella Race di 510 lunghezze) a dover difendere una serie di bottini importanti. Insomma, la lotta per il numero uno di fine anno è quanto mai incerta.

Seppur fuori al debutto in entrambi i Master 1000 sul duro nordamericano, Holger Rune guadagna un’altra posizione, issandosi alla quarta, suo nuovo career high. Il danese si garantisce così di non incrociare prima delle semifinali a New York uno dei primi tre, ossia Alcaraz, Djokovic e Medvedev.

Risale al quinto posto (+ 2) Casper Ruud, anch’egli out all’esordio in quel di Cincinnati. Resta numero 6 Jannik Sinner, mentre Stefanos Tsitsipas, finalista l’anno scorso, scivola dal n. 4 al n. 7 (– 3). Peccato per l’altoatesino, cui, con il senno di poi, sarebbe stato sufficiente raggiungere i quarti per essere lui al n. 4, ma, dopo il titolo di Toronto, Jannik si è presentato scarico in Ohio.

In netta risalita i due semifinalisti, Alexander Zverev (12; + 5) e Hubert Hurkacz (17; + 3). Alle soglie della top twenty, nuovi primati personali per Alejandro Davidovich Fokina (21; + 2) e Nicolas Jarry (24; + 2), entrambi out al secondo turno. Sfiora il proprio record Adrian Mannarino (23; + 9), spintosi ai quarti: il francese è stato n. 22 nel marzo di cinque anni or sono.

Bene anche Alexei Popyrin (40; + 18), nei quarti da lucky loser, Max Purcell (47; + 23), nei quarti da qualificato, e Dusan Lajovic (52; + 14), negli ottavi dalle quali.

Brusco calo per il campione uscente Borna Coric (29; – 13), eliminato al secondo round. Giù pure Pedro Cachin (66; – 17).

Tra gli italiani, dietro a Sinner, figurano Lorenzo Musetti (18; 0), Matteo Berrettini (36; + 2), Lorenzo Sonego (38; + 1) e Matteo Arnaldi (62; – 1).

Seguono, oltre il centesimo gradino, Marco Cecchinato (109; + 2), Luca Nardi (119; + 3), Giulio Zeppieri (137; + 4), Flavio Cobolli (138; + 4), Fabio Fognini (140; – 15), Andrea Vavassori (164; – 4), Matteo Gigante (167; – 5), Raul Brancaccio (169; – 5), Francesco Passaro (173; – 3) e Mattia Bellucci (184; + 14 con i quarti nel Challenger di Winnipeg).

Rientra fra i duecento Luciano Darderi (194; + 56), che ha fatto suo il Challenger di Todi. Il ventunenne di origini argentine precede Franco Agamenone (197; + 2).

Nel ranking WTA Coco Gauff, trionfatrice a Cincy, strappa la sesta posizione a Caroline Garcia (settima; – 1). La campionessa di Wimbledon Marketa Vondrousova, giunta nei quarti, ritocca il primato personale: nona (+ 1).

Irrompe nella top ten Karolina Muchova, che, grazie alla finale, diviene decima, con un’ascesa di ben sette gradini rispetto a lunedì scorso. A inizio gennaio la ceca non figurava neanche tra le prime centocinquanta (n. 151 il 2 gennaio). È entrata nelle cento il 27 febbraio (n. 77), nelle cinquanta il 22 maggio (n. 42), nelle venti il 12 giugno (n. 16), dopo la finale al Roland Garros. A lasciarle spazio nell’élite mondiale è Petra Kvitova, undicesima (– 2).

Stabiliscono il nuovo record personale sia la numero uno azzurra, Elisabetta Cocciaretto (29; + 1), pur eliminata al debutto, sia Jasmine Paolini (35; + 8), bravissima a superare le qualificazioni e a proseguire il cammino fino ai quarti.

Seguono Camila Giorgi (52; 0), Martina Trevisan (53; + 10 con il secondo turno dalle quali), Lucia Bronzetti (82; – 14), Lucrezia Stefanini (103; + 1), Sara Errani (116; + 1) e Nuria Brancaccio (168; – 1).

I top ten del ranking ATP: 1 Carlos Alcaraz, 2 Novak Djokovic, 3 Daniil Medvedev, 4 Holger Rune (+ 1), 5 Casper Ruud (+ 2), 6 Jannik Sinner, 7 Stefanos Tsitsipas (- 3), 8 Andrey Rublev, 9 Taylor Fritz, 10 Frances Tiafoe.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Jessica Pegula, 4 Elena Rybakina, 5 Ons Jabeur, 6 Coco Gauff (+ 1), 7 Caroline Garcia (- 1), 8 Maria Sakkari, 9 Marketa Vondrousova (+ 1), 10 Karolina Muchova (+ 7).

Dalla stessa categoria