Ranking ATP/WTA: Ruud torna in top ten. Volano Humbert e Boulter

Due finali nell’arco di due settimane e il rientro nella top ten del ranking ATP. È un periodo positivo per Casper Ruud (nono; + 2), che sul cemento messicano ha raggiunto il match clou prima nel “250” di Los Cabos” e poi nel “500” di Acapulco. In entrambi i casi non è riuscito a conquistare il titolo, ma i punti guadagnati gli permettono oggi di tornare fra i primi dieci.

Il norvegese, che vanta un career high al n. 2 (stabilito il 12 settembre 2022), è nono, due gradini più in alto rispetto a lunedì scorso. Ruud, impostosi in semi sul n. 7 Holger Rune, era assente dall’élite mondiale da quattro mesi, per la precisione dall’edizione datata 6 novembre (quando era n. 7).

Casper precede colui che l’ha sconfitto nell’atto conclusivo del torneo, Alex de Minaur, il quale perde una posizione (da nono a decimo), visto che, essendosi già imposto dodici mesi or sono, non ha guadagnato alcunché. L’australiano, a ogni modo, è ora terzo nella Race, dietro ai soli Sinner e Medvedev.

Manca il rientro in top ten Stefanos Tsitsipas (undicesimo; + 1), uscito nei quarti, mentre scivola sul dodicesimo gradino (- 2) Taylor Fritz, fuori all’esordio.

Debutta fra i migliori quindici il francese Ugo Humbert (14; + 4), trionfatore a Dubai, mentre appare per la prima volta tra i venti Alexander Bublik (20; + 3), da lui battuto nell’ultimo atto. Irrompe fra i top twenty anche l’argentino Sebastian Baez (19; + 2), che ha sbancato Santiago del Cile.

In netta ascesa Jack Draper (37; + 13), spintosi al penultimo atto ad Acapulco, Alejandro Tabilo (39; + 12), finalista a Santiago, Dominik Koepfer (49; + 9), nei quarti in Messico, e i semifinalisti in Cile, Pedro Martinez (89; + 12) e Corentin Moutet (105; + 35), quest’ultimo partito dalle qualificazioni.

In forte calo Max Purcell (71; – 9), Taro Daniel (76; – 12) e Luca Van Assche (86; – 14).

Tra gli italiani guida sempre Jannik Sinner, che si conferma numero 3 mondiale. Alle spalle del fuoriclasse altoatesino troviamo Lorenzo Musetti (26; 0), Matteo Arnaldi (40; + 2) e Lorenzo Sonego (55 – 7). Stabiliscono i rispettivi career high Flavio Cobolli (62; + 7), approdato al secondo turno di Acapulco dalle qualificazioni, e Luciano Darderi (73; + 7), nei quarti a Santiago.

Seguono, oltre il centesimo posto, Fabio Fognini (108; + 1), Luca Nardi (123; – 17), Andrea Vavassori (133; 0), Giulio Zeppieri (138; + 3), Matteo Gigante (148; + 8 con la finale nel terzo Challenger di Santa Cruz de Tenerife), Matteo Berrettini (154; – 29), Andrea Pellegrino (157; – 2), Stefano Napolitano (163; – 1), Mattia Bellucci (184; – 1), Stefano Travaglia (189; – 1) e Franco Agamenone (200; 0). Esce nuovamente dai duecento Marco Cecchinato (219; – 21).

Nel ranking WTA, immobile la top twenty, la prima variazione che si nota riguarda Emma Navarro, che, grazie alla semifinale nel “500” di San Diego, diviene n. 23 (+ 3).

È, però, Katie Boulter a meritare la ribalta. Con il titolo nell’evento californiano, infatti, la britannica mette a segno un sonante + 22, che la porta direttamente al ventisettesimo posto, di gran lunga suo primato personale. Boulter ha cominciato la stagione trenta posizioni più in basso, al n. 57, e lo scorso 12 giugno era ancora solo n. 126.

Entra fra le cinquanta la cinese Yue Yuan (49; + 19), vincitrice del “250” di Austin, precedendo di poco la connazionale Xiyu Wang (52; + 12), da lei sconfitta in finale. Brusca discesa, invece, per Donna Vekic (36; – 8) e Varvara Gracheva (68; – 13).

La leader azzurra Jasmine Paolini si conferma brillante quattordicesima. Alle sue spalle troviamo Lucia Bronzetti (53; – 1), Martina Trevisan (59; + 1), Elisabetta Cocciaretto (60; – 4), Sara Errani (100; – 10), Camila Giorgi (106; – 1) e Lucrezia Stefanini (154; + 3).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Carlos Alcaraz, 3 Jannik Sinner, 4 Daniil Medvedev, 5 Andrey Rublev, 6 Alexander Zverev, 7 Holger Rune, 8 Hubert Hurkacz, 9 Casper Ruud (+ 2), 10 Alex de Minaur (- 1).

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Coco Gauff, 4 Elena Rybakina, 5 Jessica Pegula, 6 Ons Jabeur, 7 Marketa Vondrousova, 8 Qinwen Zheng, 9 Maria Sakkari, 10 Jelena Ostapenko.

