Ranking ATP/WTA: Berrettini, che risalita! Collins n. 15

Cinquantuno posizioni guadagnate nell’arco di una settimana: dalla n. 135 alla n. 84. Matteo Berrettini è tornato a ruggire, conquistando nel “250” di Marrakech l’ottavo titolo nel Tour maggiore, a distanza di quasi due anni dal settimo (il secondo di fila sull’erba del Queen’s Club di Londra, datato giugno 2022), e ciò gli vale un balzo assai consistente nel ranking ATP.

L’ultima edizione della classifica in cui il romano – rientrato nel circuito a marzo dopo un lungo stop per infortunio – aveva figurato tra i primi cento era quella dello scorso primo gennaio (n. 92): sette giorni più tardi era precipitato direttamente al n. 125. Il suo record personale è il sesto posto, toccato il 31 gennaio 2022, dopo la semifinale agli Australian Open.

Diventano, dunque, ben nove i tennisti italiani tra i cento. Il trascinatore del movimento Jannik Sinner si conferma secondo e precede Lorenzo Musetti (24; 0), Matteo Arnaldi (38; – 3), Lorenzo Sonego (57; + 4) e Flavio Cobolli (62; + 1).

Stabilisce il nuovo career high Luciano Darderi (64; + 8), spintosi in semifinale a Houston. Abbiamo poi Luca Nardi (76; – 1) e, dopo Berrettini, Fabio Fognini (94; + 6 con i quarti in Marocco dalle qualificazioni).

Seguono Matteo Gigante (141; + 4), Giulio Zeppieri (145; – 1), Andrea Vavassori (153; – 17), Stefano Napolitano (158; + 6), Andrea Pellegrino (163; 0) e Mattia Bellucci (180; – 2).

Escono dai duecento Stefano Travaglia (203; – 8), Franco Agamenone (213; – 17) e Francesco Passaro (219; – 19): tra loro s’inserisce Francesco Maestrelli (212; + 12 con i quarti nel Challenger di Barletta).

Nella top ten si scambiano di posizione Hubert Hurkacz e Casper Ruud. Il polacco, impostosi a Estoril, risale all’ottava (+ 2); il norvegese, uscito in semifinale da detentore del titolo, scivola alla decima (- 2). In mezzo a loro resta Grigor Dimitrov, nono.

Tra i venti, ritocca il best ranking Ben Shelton: grazie al titolo ottenuto a Houston, il giovane statunitense diviene quattordicesimo (+ 2), scavalcando Ugo Humbert e Tommy Paul.

Più in basso, salgono Mariano Navone (51; + 9), in semi a Marrakech, e Pedro Martinez (60; + 17), giunto all’ultimo atto in Portogallo. Irrompe nei cento, dopo esservi già stato brevemente a marzo, l’argentino Thiago Agustin Tirante (91; + 17), che si è aggiudicato il Challenger di Città del Messico.

Bruschi cali, al contrario, per Daniel Evans (50; – 8), Miomir Kecmanovic (66; – 16) e Alexandre Muller (112; – 26).

Nel ranking WTA scivola indietro Ons Jabeur: la tunisina, campionessa uscente a Charleston, stavolta è uscita al debutto e l’emorragia di punti la fa crollare dal sesto al nono posto. Ne approfittano, nell’ordine, Maria Sakkari (sesta), Qinwen Zheng (settima) e Marketa Vondrousova (ottava), che risalgono un gradino ciascuna.

Continua il momento d’oro di Danielle Collins, che, dopo il titolo nel “1000” di Miami, si è ripetuta nel “500” di Charleston. La statunitense, che ha annunciato il ritiro a fine stagione, guadagna altre sette posizioni, diventando quindicesima. Due mesi fa, il 5 febbraio, era ancora solo n.71 e il 18 marzo, alla vigilia dell’evento in Florida, n. 53. Il suo career high è la settima piazza raggiunta l’11 luglio di due anni or sono.

Più giù, si segnalano le ascese di Taylor Townsend (57; + 11), che in South Carolina ha passato due turni, Camila Osorio (63; + 22), impostasi nel “250” di Bogotà, e Maria Lourdes Carle (84; + 14), che ha sbancato il “125” di La Bisbal d’Emporda, in Spagna. Torna nelle cento Daria Savillle (94; + 14), al secondo turno a Charleston partendo dalle qualificazioni.

Segno fortemente negativo, invece, per Tatjana Maria (66; – 20), Peyton Stearns (80; – 15) e Belinda Bencic (90; – 28).

La leader azzurra Jasmine Paolini è sempre quattordicesima. Alle sue spalle troviamo Lucia Bronzetti (46; + 2, career high), Elisabetta Cocciaretto (55; + 1) e Martina Trevisan (81; 0).

Sfiora il rientro nelle cento Sara Errani (101; + 16), semifinalista in Colombia. Dietro alla ravennate figurano Camila Giorgi (113; – 4) e Lucrezia Stefanini (150; – 3).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Jannik Sinner, 3 Carlos Alcaraz, 4 Daniil Medvedev, 5 Alexander Zverev, 6 Andrey Rublev, 7 Holger Rune, 8 Hubert Hurkacz (+ 2), 9 Grigor Dimitrov, 10 Casper Ruud (- 2).

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Coco Gauff, 4 Elena Rybakina, 5 Jessica Pegula, 6 Maria Sakkari (+ 1), 7 Qinwen Zheng (+ 1), 8 Marketa Vondrousova (+ 1), 9 Ons Jabeur (- 3), 10 Jelena Ostapenko.

