Ranking ATP/WTA: Alcaraz difende il n. 2. Nardi, debutto nei cento

Sfuma, almeno per il momento, il sorpasso di Jannik Sinner a Carlos Alcaraz nel ranking ATP. Vincendo lo scontro diretto nella semifinale del Master 1000 di Indian Wells, lo spagnolo ha respinto l’assalto alla seconda posizione mondiale portatogli dall’azzurro, che dunque ha visto fermarsi a quota diciannove la propria striscia di vittorie e rimane terzo.

Sinner non perdeva dal match clou delle Finals di Torino con Novak Djokovic, poi superato in Coppa Davis e agli Australian Open. La sfida tra Carlos, Jannik e Daniil Medvedev, battuto dall’iberico nella finale californiana proprio come un anno fa, si rinnoverà a Miami, dove, invece, il serbo non sarà presente.

Grazie al piazzamento nei quarti, Alexander Zverev torna numero 5 (pur staccatissimo dai quattro che lo precedono). Il tedesco, che non figurava in top five dall’edizione della classifica datata 3 ottobre 2022 (n. 5), scavalca un Andrey Rublev in difficoltà, capace di passare solo un turno.

Poco dietro, Casper Ruud, anch’egli spintosi ai quarti, strappa l’ottava posizione a Hubert Hurkacz, out all’esordio.

Nella top twenty recupera terreno Tommy Paul (14; + 3), giunto al penultimo atto, e ritocca il primato personale Alexander Bublik (18; + 2), pur eliminato nei sedicesimi. Esce, invece, dai venti Frances Tiafoe (22; – 4), semifinalista dodici mesi or sono, mentre si riaffaccia tra i cinquanta Gael Monfils (47; + 7), spintosi agli ottavi.

Tra gli italiani, dietro a Sinner troviamo Lorenzo Musetti (24; + 2), Matteo Arnaldi (38; + 2), Lorenzo Sonego (53; + 2), Flavio Cobolli (63; – 1) e Luciano Darderi (75; – 2).

Debutta nei cento Luca Nardi (96; + 27). Il pesarese, ripescato dalle qualificazioni come lucky loser, è stato in grado di arrivare negli ottavi battendo niente meno che il numero uno Djokovic prima di arrendersi a Paul.

Alle spalle di Fabio Fognini (103; + 5) si rivede Matteo Berrettini (142; + 12). Al rientro dopo oltre sei mesi d’assenza, il romano è stato bravo a raggiungere subito la finale nel Challenger 175 di Phoenix.

Seguono Giulio Zeppieri (144; – 6), Andrea Vavassori (148; – 15), Matteo Gigante (149; – 1), Andrea Pellegrino (162; – 5), Stefano Napolitano (164; – 1), Mattia Bellucci (179; + 5), Stefano Travaglia (190; – 1) e Franco Agamenone (195; + 5).

Nel ranking WTA, sempre saldamente guidato da Iga Swiatek (impostasi anche a Indian Wells), Qinwen Zheng e Marketa Vondrousova si scambiano di posizione: la cinese sale in settima, la ceca scende in ottava. Debutta in top twenty la statunitense Emma Navarro (20; + 3), arrivata nei quarti.

Primati personali anche per la semifinalista Marta Kostyuk (26; + 6) e per Yue Yuan (37; + 12), fermatasi un turno prima Molto più in basso, si fa notare il + 75 messo a segno dall’ex numero uno Caroline Wozniacki: la danese, costretta al ritiro nei quarti dinanzi a Swiatek, riavvicina le cento, divenendo n. 129.

La leader azzurra Jasmine Paolini si conferma quattordicesima. Dietro a Lucia Bronzetti (49; + 4) risale Elisabetta Cocciaretto (51; + 9), brillante vincitrice del “125” di Charleston. Abbiamo poi Martina Trevisan (61; – 2), Sara Errani (97; + 3), Camila Giorgi (108; – 2) e Lucrezia Stefanini (153; + 1).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Carlos Alcaraz, 3 Jannik Sinner, 4 Daniil Medvedev, 5 Alexander Zverev (+ 1), 6 Andrey Rublev (- 1), 7 Holger Rune, 8 Casper Ruud (+ 1), 9 Hubert Hurkacz (- 1), 10 Alex de Minaur.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Coco Gauff, 4 Elena Rybakina, 5 Jessica Pegula, 6 Ons Jabeur, 7 Qinwen Zheng (+ 1), 8 Marketa Vondrousova (- 1), 9 Maria Sakkari, 10 Jelena Ostapenko.

