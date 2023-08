Ranking ATP/WTA: Cocciaretto irrompe in top 30. Rilancio Zverev

Il primo titolo in carriera nel Tour maggiore e il debutto fra le top 30 del ranking WTA. Sono giorni di festa per Elisabetta Cocciaretto, che, dopo aver trionfato a Losanna, guadagna oggi dodici posizioni in classifica, divenendo giusto numero 30 e consolidando il proprio status di migliore italiana.

L’anno scorso, di questi tempi, la ventiduenne marchigiana non figurava ancora nemmeno tra le cento, dopo essere scivolata, a causa del prolungato stop per un infortunio al ginocchio, addirittura fino al n. 242 del 7 maggio 2022.

Fra le azzurre, dietro a Cocciaretto, troviamo Jasmine Paolini (50; – 3), Camila Giorgi (51; – 1), Martina Trevisan (66; + 10 con i quarti ad Amburgo) e Lucia Bronzetti (72; – 3). Sfiora l’ingresso tra le cento Lucrezia Stefanini (102; + 6), giunta nei quarti a Varsavia. Seguono Sara Errani (118; – 6) e Nuria Brancaccio (174; – 6).

Nella top ten si registra uno scambio di posizioni: Ons Jabeur sottrae la quinta a Caroline Garcia, che scivola in sesta (dodici mesi fa la francese si era imposta a Varsavia).

Più in basso, si segnalano le forti ascese di Arantxa Rus (42; + 18), vincitrice ad Amburgo, Clara Burel (61; + 23), finalista in Svizzera, Laura Siegemund (111; + 42), spintasi al match clou di Varsavia, e Noma Noha Akugue (142; + 65), giunta a sorpresa all’ultimo atto dell’evento tedesco.

Nel ranking ATP, immobile la top ten, poco più in basso si segnala la risalita di Alexander Zverev (16; + 3), che nel “500” di Amburgo ha ottenuto il primo titolo dal rientro. L’ex numero 2 del mondo, per di più, irrompe al decimo posto nella Race, rilanciandosi in ottica Finals di Torino: l’ottavo gradino, attualmente occupato da Casper Ruud, dista solo 215 punti (2265 a 2480).

Notevoli i balzi in avanti del finalista di Amburgo Laslo Djere (38; + 19) e dei semifinalisti Arthur Fils (47; + 24) e Zhizhen Zhang (53; + 26), entrambi al career high.

Rientra fra i cinquanta Stan Wawrinka (49; + 23), finalista a Umago, dov’è stato battuto da Alexei Popyrin (57; + 33), anch’egli al primato personale, così come Aleksandar Vukic (62; + 20), approdato al match clou di Atlanta.

I migliori azzurri, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, si confermano, rispettivamente, ottavo e diciottesimo. Dietro a Matteo Berrettini (40; – 3), salgono Lorenzo Sonego (41; + 2) e, soprattutto, Matteo Arnaldi (65; + 11), entrambi semifinalisti in Croazia: per il sanremese si tratta del career high.

Seguono, oltre il centesimo posto, Marco Cecchinato (108; – 12), Fabio Fognini (124; + 13 con la semifinale nel Challenger di Zugo), Giulio Zeppieri (141; – 22), Flavio Cobolli (142; + 6), Andrea Vavassori (145; – 11), Luca Nardi (153; + 1), Francesco Passaro (169; + 2), Mattia Bellucci (176; – 1), Raul Brancaccio (178; – 31), Franco Agamenone (191; – 42), Riccardo Bonadio (195; – 3) e Matteo Gigante (197; + 12).

I top ten del ranking ATP: 1 Carlos Alcaraz, 2 Novak Djokovic, 3 Daniil Medvedev, 4 Casper Ruud, 5 Stefanos Tsitsipas, 6 Holger Rune, 7 Andrey Rublev, 8 Jannik Sinner, 9 Taylor Fritz, 10 Frances Tiafoe.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Elena Rybakina, 4 Jessica Pegula, 5 Ons Jabeur (+ 1), 6 Caroline Garcia (- 1), 7 Coco Gauff, 8 Petra Kvitova, 9 Maria Sakkari, 10 Marketa Vondrousova.

