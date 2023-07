Ranking ATP/WTA: Cachin entra nei top 50. Balzo Timofeeva

Il primo titolo in carriera nel circuito maggiore e il conseguente debutto tra i migliori cinquanta del ranking ATP. Pedro Cachin, vincitore ieri del torneo di Gstaad, sale oggi al quarantanovesimo posto della classifica mondiale, con un sonante + 41 rispetto a lunedì scorso.

Fin qui il primato del ventottenne argentino era il n. 54, risalente allo scorso 14 novembre.

In forte ascesa anche Adrian Mannarino (27; + 11), vincitore a Newport, Albert Ramos Viñolas (65; + 14), battuto da Cachin nel match clou in Svizzera, e il non ancora diciannovenne statunitense Alex Michelsen (140; + 50), finalista sull’erba di casa. Perdono terreno Aslan Karatsev (69; – 17), Dominic Thiem (112; – 18) e Alex Molcan (118; – 37).

Il miglior azzurro, Jannik Sinner, si conferma ottavo. Alle sue spalle, Lorenzo Musetti, pur semifinalista a Bastad, scende due gradini ed è ora diciottesimo. Al toscano è “scaduta” la vittoria ottenuta l’anno scorso nel “500” di Amburgo. Tra i cento figurano inoltre Matteo Berrettini (37; – 5), Lorenzo Sonego (43; – 1), Matteo Arnaldi (76; – 1) e Marco Cecchinato (95; 0).

Seguono Giulio Zeppieri (119; – 2), Andrea Vavassori (134; – 1), Fabio Fognini (137; – 9), Raul Brancaccio (145; – 1), Flavio Cobolli (146; + 2), Franco Agamenone (147; – 4), Luca Nardi (154; – 7), Mattia Bellucci (173; 0), Francesco Passaro (189; – 33) e Riccardo Bonadio (192; – 3).

Scorrendo il ranking WTA, nulla cambia fino alla ventiquattresima posizione, cui si issa la cinese Qinwen Zheng, vincitrice a Palermo, con un + 2 rispetto a lunedì scorso.

Bene la rumena Ana Bogdan (39; + 10), impostasi nel “125” di Iasi, l’ucraina Kateryna Baindl (77; + 23), finalista a Budapest, e la statunitense Kayla Day (94; + 31), vincitrice della prova ITF da centomila dollari di Granby, in Canada. In calo Bernarda Pera (56; – 17) a Aliaksandra Sasnovich (75; – 11).

Più giù, spicca il clamoroso + 117 messo a segno da Maria Timofeeva, che ha sbancato Budapest: la diciannovenne russa, ripescata come lucky loser, passa direttamente dal n. 246 al n. 129.

Fra le italiane guida sempre Elisabetta Cocciaretto, stabile al quarantaduesimo posto. Alle sue spalle sale Jasmine Paolini (47; + 5), finalista nell’evento siciliano. Seguono Camila Giorgi (50; 0), Lucia Bronzetti (69; – 16), Martina Trevisan (76; – 1), Lucrezia Stefanini (108; – 1), Sara Errani (112; 0) e Nuria Brancaccio (168; + 12).

I top ten del ranking ATP: 1 Carlos Alcaraz, 2 Novak Djokovic, 3 Daniil Medvedev, 4 Casper Ruud, 5 Stefanos Tsitsipas, 6 Holger Rune, 7 Andrey Rublev, 8 Jannik Sinner, 9 Taylor Fritz, 10 Frances Tiafoe.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Elena Rybakina, 4 Jessica Pegula, 5 Caroline Garcia, 6 Ons Jabeur, 7 Coco Gauff, 8 Petra Kvitova, 9 Maria Sakkari, 10 Marketa Vondrousova.

