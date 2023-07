Ranking ATP/WTA: Alcaraz consolida il primato, Vondrousova top ten

Uno Slam che lascia immutata la top ten del ranking ATP. Si tratta di una situazione rarissima, che accade oggi nel post-Wimbledon. A trionfare in quel di Church Road, infatti, è stato Carlos Alcaraz, che, superando nel match clou Novak Djokovic per 6-4 al quinto, ne ha respinto l’assalto al primo posto.

Il ventenne spagnolo, al secondo centro Major dopo quello agli scorsi US Open, consolida il primato, avvicinando quota diecimila. Si issa a 9675 punti, contro gli 8795 del serbo e i 6520 di Daniil Medvedev, che completa il podio. Carlitos è anche il primo a staccare il biglietto per le Finals di Torino.

Poche le variazioni anche fra i primi venti. Qui si segnala il nuovo career high di Tommy Paul, quattordicesimo (+ 1): lo statunitense sorpassa Borna Coric.

In forte ascesa Christopher Eubanks (31; + 12) e Roman Safiullin (43; + 49), spintisi ai quarti, nonché Daniel Galan (56; + 29), fermatosi agli ottavi. Esordisce tra i cento l’argentino Facundo Diaz Acosta (97; + 18), impostosi nel Challenger di Milano; ne esce lo statunitense Maxime Cressy (105; – 47).

Il miglior azzurro, Jannik Sinner, semifinalista ai Championships, si conferma ottavo. L’altoatesino scavalca però Rublev e Rune nella Race, salendo al quinto posto, a pari punti con il quarto, Tsitsipas: in ottica Finals di Torino, il margine sul nono, Fritz, è ora di ben 1090 punti (3175 a 2085).

Tornando alla graduatoria su base dodici mesi, è stabile anche Lorenzo Musetti, sedicesimo, mentre risale Matteo Berrettini (32; + 6), giunto negli ottavi. Tra i cento figurano, inoltre, Lorenzo Sonego (42; 0), Matteo Arnaldi (75; + 5) e Marco Cecchinato (95; – 6).

Dietro a Giulio Zeppieri (117; + 8 con la finale nel Challenger di Karlsruhe), Fabio Fognini (128; – 7) e Andrea Vavassori (133; – 5), brilla Franco Agamenone, che, grazie al titolo nel Challenger di Braunschweig, risale trentadue gradini divenendo n. 143.

Seguono Raul Brancaccio (144; – 9), Luca Nardi (147; + 7), Flavio Cobolli (148; + 2), Francesco Passaro (156; – 8), Mattia Bellucci (173; – 13) e Riccardo Bonadio (189; + 5). Scivola fuori dai duecento Francesco Maestrelli (209; – 60).

Nel ranking WTA spicca il clamoroso balzo in avanti effettuato dall’inattesa trionfatrice a Wimbledon, Marketa Vondrousova. La ceca, che finora era stata al massimo n. 14 (il primo luglio 2019), irrompe direttamente in top ten, passando in un colpo solo dal quarantaduesimo al decimo posto (+ 32). A lasciarle spazio nell’élite mondiale è Daria Kasatkina (undicesima; – 1).

Da notare che, nell’edizione dello scorso 20 marzo, Vondrousova – finalista al Roland Garros 2019 e ai Giochi Olimpici di Tokyo – non figurava ancora neanche tra le cento (n. 103) e il rientro fra le cinquanta (n. 40) risaliva appena al 26 giugno.

Dopo la sconfitta nei quarti di Iga Swiatek con Elina Svitolina, ad Aryna Sabalenka sarebbe bastato superare Ons Jabeur in semifinale per divenire numero uno del mondo, per la prima volta in carriera. La bielorussa, conquistato il parziale d’avvio, si è fatta però rimontare, e l’enorme chance è sfumata.

Fra le top ten si registra, inoltre, uno scambio di posizioni: Petra Kvitova, giunta agli ottavi, scippa il numero 8 a Maria Sakkari, out al primo turno.

Il piazzamento in semifinale riporta Elina Svitolina fra le prime trenta. L’ucraina è ventisettesima, con un brillante + 49 rispetto all’edizione precedente della classifica.

Debutta fra le cento la sedicenne russa Mirra Andreeva (66; + 36), negli ottavi dalle qualificazioni. Vi rientrano Sofia Kenin (91; + 37), spintasi al terzo turno dalle quali, e Anastasia Pavlyuchenkova (96; + 23), finalista a Contrexeville, battuta da Arantxa Rus (62; + 24).

Fra le italiane guida sempre Elisabetta Cocciaretto (42; + 1), che precede Camila Giorgi (50; – 2), Jasmine Paolini (52; – 8), Lucia Bronzetti (53; – 6), Martina Trevisan (75; – 11), Lucrezia Stefanini (107; + 4), Sara Errani (112; – 33) e Nuria Brancaccio (180; – 3).

I top ten del ranking ATP: 1 Carlos Alcaraz, 2 Novak Djokovic, 3 Daniil Medvedev, 4 Casper Ruud, 5 Stefanos Tsitsipas, 6 Holger Rune, 7 Andrey Rublev, 8 Jannik Sinner, 9 Taylor Fritz, 10 Frances Tiafoe.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Elena Rybakina, 4 Jessica Pegula, 5 Caroline Garcia, 6 Ons Jabeur, 7 Coco Gauff, 8 Petra Kvitova (+ 1), 9 Maria Sakkari (- 1), 10 Marketa Vondrousova (+ 32).

