Musetti si sveglia un po’ tardi poi raggiunge la semifinale a Bastad

[3] L. Musetti b. [Q] F. Misolic 4-6 6-1 6-2

Forse è inutile cercare di costruire chissà quale spiegazione sul set di vantaggio che Musetti ha dato a Filip Misolic, ventenne al secondo main draw della sua carriera, passato attraverso le qualificazioni e arrivato fino ai quarti di finale. L’austriaco è in qualche modo riuscito ad approfittare dell’iniziale stato di torpore di Musetti, che ha mancato cinque palle break su cinque e che ha pagato caro le incertezze al servizio dei game iniziali. Non che il risultato sia mai stato in discussione, a Musetti è bastato alzare un po’ la concentrazione per lasciarsi l’avversario alle spalle, ma sarebbe meglio evitare questi ingressi lenti, visto che già domani, probabilmente contro Ruud, il margine sarà molto più risicato.

Ad ogni modo secondo e terzo set dominati, giusto un paio di palle break concesse nel game finale e quattro volte il servizio strappato all’avversario. Meglio cominciare prima.

in aggiornamento

Dalla stessa categoria