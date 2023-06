Sinner, abbiamo un problema: troppi infortuni, perchè? Un altro ritiro, l'ennesimo problema fisico. Jannik Sinner costretto a dare forfait nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Halle.

Un altro ritiro, l’ennesimo problema fisico. Jannik Sinner costretto a dare forfait nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Halle. L’azzurro, che da lunedì sarà nuovamente n°8 del mondo (eguagliato il best ranking) e dunque ottava testa di serie a Wimbledon, ha alzato bandiera bianca contro il kazako Alexander Bublik, quando era sotto nel punteggio 7-5, 2-0.

Jannik ha accusato un problema alla gamba sinistra recuperando una smorzata dell’avversario nel corso del primo parziale. Subito dopo è stato visto fare più volte stratching e poi richiedere l’intervento del fisioterapista, che l’ha trattato subito dopo la fine del 1° set.

Ripresentatosi in campo senza fasciature evidenti, ha spiegato la situazione al proprio angolo, toccandosi la parte superiore della coscia sinistra. Sinner ha proseguito per un paio di game, riuscendo comunque a muoversi piuttosto bene, decidendo di abbandonare dopo aver subito il break del 2-0. Un ritiro che potrebbe essere precauzionale in vista di Wimbledon, al via il prossimo 3 luglio.

