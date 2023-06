Ranking ATP/WTA: Tiafoe, debutto in top ten. Musetti n. 16

Frances Tiafoe debutta oggi nella top ten del ranking ATP. Per farlo, il venticinquenne statunitense aveva bisogno di conquistare il titolo nel “250” di Stoccarda e, pur tra mille difficoltà, è riuscito nel compito.

Il terzo centro in carriera nel circuito maggiore (dopo quelli di Delray Beach 2018 e Houston 2023) lo porta dunque in decima posizione, due gradini più avanti rispetto a sette giorni fa. Tiafoe sorpassa Karen Khachanov (undicesimo; – 1) e Félix Auger-Aliassime (dodicesimo; – 1).

Queste le principali tappe della sua ascesa:

Frances era entrato nei cento il 10 ottobre 2016 (n. 100, dopo il titolo nel Challenger di Stockton);

nei cinquanta il 16 luglio 2018 (n. 45, con il terzo turno a Wimbledon);

nei trenta il 28 gennaio 2019 (n. 30, dopo i quarti agli Australian Open);

tra i venti, dopo un lungo periodo di assestamento, solo lo scorso 12 settembre (n. 19, grazie alla semifinale agli US Open).

Ora, lo scalino successivo, il più ripido e prestigioso, che lo consacra nell’élite mondiale.

Nei quarti del BOSS Open il tennista di Hyattsville ha eliminato l’azzurro Lorenzo Musetti, che può consolarsi comunque con il nuovo primato personale: sedicesimo (+ 1), grazie alla discesa di Hubert Hurkacz (diciassettesimo; – 3).

Fra i primi trenta ottengono il career high anche Tommy Paul (15; + 1), Francisco Cerundolo (19; + 1), il finalista di Stoccarda Jan Lennard Struff (21; + 3), Yoshihito Nishioka (24; + 3), Nicolas Jarry (28; + 2), il vincitore di ‘s-Hertogenbosch Tallon Griekspoor (29; + 9) e Tomas Martin Etcheverry (30; + 2).

Più in basso, brillano Marton Fucsovics (66; + 20), semifinalista in Germania dalle qualificazioni, e Jordan Thompson (76; + 27), approdato al match clou in Olanda. Continua, causa prolungata inattività, la discesa verticale di Marin Cilic, ora n. 100 (- 35).

Il migliore italiano, Jannik Sinner, resta nono. Dietro a lui e a Musetti, scivola indietro Matteo Berrettini (34; – 13), rientrato in gara a Stoccarda (dov’era campione uscente) con scarsa fortuna. Tra i cento figurano inoltre Lorenzo Sonego (39; + 2), Matteo Arnaldi (74; – 2) e Marco Cecchinato (87; – 8).

Seguono Fabio Fognini (122; 0), Andrea Vavassori (128; + 1), Giulio Zeppieri (132; – 4), Francesco Passaro (136; + 2), Raul Brancaccio (138; + 5), Flavio Cobolli (149; 0), Luca Nardi (153; + 1), Mattia Bellucci (159; + 5), Franco Agamenone (174; + 4), Francesco Maestrelli (183; + 14 con i quarti nel Challenger di Perugia) e Riccardo Bonadio (195; + 1).

Nulla si muove nella top ten del ranking WTA. A registrare gli avanzamenti di maggiore rilievo sono Ekaterina Alexandrova (22; + 4), che ha ottenuto il titolo a ‘s-Hertogenbosch, e tre protagoniste del torneo di Nottingham: la trionfatrice Katie Boulter (77; + 49), la semifinalista Alizé Cornet (60; + 12) e Elizabeth Mandlik (97; + 13), che ha raggiunto i quarti partendo dalle qualificazioni ed esordisce tra le cento.

Stabili le migliori azzurre: Elisabetta Cocciaretto quarantunesima e Jasmine Paolini quarantaduesima. Alle loro spalle troviamo Camila Giorgi (48; – 1), Lucia Bronzetti (62; – 1), Martina Trevisan (63; 0), Sara Errani (82; – 13), Lucrezia Stefanini (118; – 7) e Nuria Brancaccio (184; + 1).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Carlos Alcaraz, 3 Daniil Medvedev, 4 Casper Ruud, 5 Stefanos Tsitsipas, 6 Holger Rune, 7 Andrey Rublev, 8 Taylor Fritz, 9 Jannik Sinner, 10 Frances Tiafoe (+ 2).

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Elena Rybakina, 4 Caroline Garcia, 5 Jessica Pegula, 6 Ons Jabeur, 7 Coco Gauff, 8 Maria Sakkari, 9 Petra Kvitova, 10 Beatriz Haddad Maia.

