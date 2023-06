Il ritorno di Federer ad Halle: “Simply the best” Roger Federer come ospite d’onore per i 30 anni di Halle. E chi meglio del fuoriclasse svizzero, che su quest’erba ha vinto dieci volte

Roger Federer come ospite d’onore per i 30 anni di Halle. E chi meglio del fuoriclasse svizzero, che su quest’erba ha vinto dieci volte (l’ultima nel 2019) per festeggiare l’evento. Alla fine tutto si è trasformato in un “Roger Federer day”, a quasi un anno dal ritiro del Maestro, accolto ovviamente da un’ovazione mostruosa, quando è comparso sul centrale del Terra Wortmann Open.

