Roma: Cocciaretto e Giorgi gioie azzurre. Eliminate altre quattro italiane

Non è fin qui un torneo di Roma strabiliante per le tenniste italiane.

Le uniche soddisfazioni, intese come vittorie, sono giunte fin qui soltanto da Lisa Pigato, vittoriosa nel derby contro Diletta Cherubini, Jasmine Paolini, Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto.

Tra ieri e oggi la folta pattuglia azzurra del tabellone principale del WTA 1000 del Foro Italico ha visto cadere: Lucrezia Stefanini, Dalila Spiteri, Diletta Cherubini, Matilde Paoletti, Lucia Bronzetti, Nuria Brancaccio e Sara Errani. Per Stefanini e Spiteri, ieri, due sconfitte completamente diverse contro Xiyu Wang (7-6 7-6 per la cinese) e Caty McNally (6-0 6-1 per la statunitense) mentre Cherubini ha lottato per tre set contro Pigato, con quest ultima impostasi soltanto 7-5 2-6 6-3. Lisa, al secondo turno, sarà l’avversaria di Daria Kasatkina, numero 8 del tabellone e allenata ora dall’italiano Flavio Cipolla.

Oggi Paoletti è stata abbastanza vicina a capovolgere il pronostico contro Magdalena Frech, con la polacca che ha dovuto rimontare un set e poi un break di svantaggio nel terzo set, chiudendo al primo match point col punteggio di 4-6 6-2 7-5. Errani, invece, ha racimolato appena due game contro Anastasia Pavlyuchenkova, impostasi 6-1 6-1 e sarà dunque lei, ex numero 11 del mondo e ora in ripresa dopo la brutta stagione 2022, a tenere a battesimo Iga Swiatek nella giornata di venerdì. Continua il momento negativo per Lucia Bronzetti, ormai ai margini della top-100 e sconfitta sulla Grand Stand Arena 6-3 3-6 6-3 contro Danka Kovinic. In serata, Nuria Brancaccio ha strappato un set a Julia Grabher, cedendo però 6-4 3-6 6-2.

La notizia migliore fin qui, con ancora alcune protagoniste azzurre che devono completare le loro partite, è di Elisabetta Cocciaretto che si è imposta con un netto 6-3 6-0 in un’ora contro Lauren Davis. Per la marchigiana, al prossimo turno, ci sarà un’avversaria piuttosto in fiducia come Anastasia Potapova. In tarda serata, ben oltre la mezzanotte, Camila Giorgi ha superato in rimonta Arantxa Rus, battuta 4-6 6-2 6-3. Per leimal prossimo turno ecco Ekaterina Alexandrova.

Risultati delle italiane (avversarie al secondo turno)

ieri

C. McNally b. [WC] D. Spiteri 6-0 6-1

J. Paolini b. Xinyu Wang 6-4 6-7(2) 6-3 (R2 contro [7] E. Rybakina)

[WC] L. Pigato b. [WC] D. Cherubini 7-5 2-6 6-3 (R2 contro [8] D. Kasatkina)

Xiyu Wang b. [WC] L. Stefanini 7-6(2) 7-6(2)

oggi

[PR] A. Pavlyuchenkova b. [WC] S. Errani 6-1 6-1

E. Cocciaretto b. L. Davis 6-3 6-0 (R2 contro [23] A. Potapova)

[Q] M. Frech b. [WC] M. Paoletti 4-6 6-2 7-5

C. Liu b. [WC] C. Rosatello 6-7(9) 6-2 6-2

D. Kovinic b. [WC] L. Bronzetti 6-3 3-6 6-3

J. Grabher b. [WC] N. Brancaccio 6-4 3-6 6-2

C. Giorgi b. [Q] Arantxa Rus 4-6 6-2 6-3

