Masters 1000 di Shanghai, un altro tabellone complicato per Sinner

Periodo evidentemente poco fortunato per Jannik Sinner, che dopo la tegola della WADA ha avuto un sorteggio davvero poco fortunato per il penultimo Masters 1000 della stagione. A Shanghai infatti il numero 1 del mondo dovrà verosimilmente vedersela, uno dietro l’altro con Shelton, Medvedev e Alcaraz, prima di approdare in finale. A Wimbledon è andata male a New York Alcaraz gli ha fatto un favore, anzi gliel’ha fatto Botic van de Zandschulp che, guarda a volte il caso, potrebbe essere l’avversario di Sinner a secondo turno, prima del tour de force. Lì si parrà la sua nobilitate d’altra parte.

Magari potrebbe dargli una mano Matteo Arnaldi, sorteggiato nello spicchio di Medvedev, che comunque dovrà prima vedersela anche contro Auger Aliassime o Tsitsipas, due che in questo periodo sembrano essere precipitati in una specie di buco nero.

Per un Alcaraz anche non proprio centrato come ogni tanto gli capita, non dovrebbero essere un problema le teste di serie che gli sono capitate prima di Sinner, visto che né Jarry né Paul (ancora più di Ruud) hanno le armi per fargli troppo male. Qualche fastidio magari potrà arrivargli da Shang, che gioca in casa e dopo aver vinto il suo primo torneo si è riposato a Pechino uscendo a primo turno, ma – come per ogni torneo – è Carlitos che decide: se riesce a mantenere la concentrazione parte favorito con chiunque naturalmente.

Dall’altra parte del tabellone Djokovic correrà dei rischi – e speriamo qualcosa di più – contro il nostro Cobolli. Nole del resto ha detto chiaramente che le uniche cose che gli interessano sono gli Slam e le partite con la Serbia, non sarebbe una clamorosa sorpresa vederlo uscire anzi tempo. Se dovesse arrivare agli ottavi avrebbe Tiafoe e poi Rublev (o Dimitrov) ai quarti. Tabellone che non sarebbe stato un problema per il Djokovic del 2023 ma le cose cambiano in fretta.

Ultimo quarto di tabellone presidiato da Zverev, che pare in condizioni fisiche precarie, se sono vere queste voci sulla sua polmonite. Potrebbe approfittarne Musetti agli ottavi e chi vince troverà il sopravvissuto di uno specchio di tabellone durissimo. Per trovare l’avversario ai quarti di Zverev – o di Musetti appunto – ci sarà un mini torneo con Fritz, Rune, Draper e Berrettini, che se si reggesse in piedi non partirebbe certo battuto.

In tabellone ci sono anche Nardi, che potrebbe fare un po’ di strada visto che comincia contro Muller e poi avrebbe Auger Aliassime; Sonego, che comincia contro un qualificato per poi vedersela con Shelton; e Fognini e Darderi, che si giocheranno un posto contro Tommy Paul. Sorprendentemente, viste le abitudini degli ultimi tempi, solo un italiano, Matteo Bellucci, sta giocando le qualificazioni, speriamo bene.

Ecco il solito riepilogo a partire dal terzo turno:

[1] J. Sinner vs [31] T. M. Etcheverry (B. van de Zandschulp)

[21] A. Fils vs [14] B. Shelton

[10] S. Tsitsipas vs [18] F. Auger-Aliassime

[29] M. Arnaldi vs [5]D. Medvedev

[3] C. Alcaraz vs [25] N. Jarry

[22] S. Baez vs [16]U. Humbert

[11] T. Paul vs [19] A. Tabilo

[30] T. Machac vs [8] C. Ruud

[6] A. Rublev (J. Mensik) vs [27] F. Cerundolo

[20] A. Popyrin vs [9] G. Dimitrov

[13] F. Tiafoe vs [23] A. Bublik

[28] F. Cobolli vs [4] N. Djokovic

[7] T: Fritz vs [32] B. Nakashima (J. Lehecka)

[17] J. Draper vs [12] H. Rune (M. Berrettini)

[15] L Musetti vs [24]K. Khachanov

[26] J. Thompson vs [2] A. Zverev

Dalla stessa categoria