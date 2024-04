ATP 250 Bucarest: Lorenzo Sonego eliminato per mano di un talentuoso e giovane Joao Fonseca

Si ferma al primo turno la corsa di Lorenzo Sonego al torneo ATP 250 di Bucarest. L’ottima partita del piemontese non è bastato per battere Joao Fonseca, talento brasiliano classe 2006 di cui sentiremo molto parlare in futuro, considerando anche che appartiene alla scuderia Federer.

Il match é stato molto combattuto e si è chiuso 7-6 7-5 a favore di Fonseca, in circa due ore di gioco. Sonego è partito molto decisa, ed è andato avanti per 4-1. Fonseca ha recuperato il break nel settimo game e poi ha avuto anche l’occasione di servire sul 5-4. Sonego ha annullato un set point ed è riuscito ad arrivare al tiebreak. Scivolato sull’1-6 ha annullato altri 4 set point prima di cedere il set.

Il secondo set è stato più regolare, ma Sonego non è riuscito più a procurarsi nessuna palla break, combinando un disastro nel dodicesimo game. Peccato perché Sonego è in un discreto periodo di forma, ma ci sta che la nuova collaborazione – solo da pochi giorni si allena con il nuovo coach Fabio Colangelo – stia suggerendo alcune variazioni al suo gioco che sono naturalmente da perfezionare.

Il torneo oltre ad aver già perso Nardi e Darderi rimane così privo di italiani in gioco. Anche Shapovalov, non in ottima forma nell’ultimo periodo, è stato sconfitto da Corentin Moutet.

Su Wawrinka c’è sempre la speranza che possa tornare a esprimere il suo gioco che per tanti anni ha fatto emozionare gente per tutto il mondo, ma anche oggi è incappato in una brutta sconfitta contro Nuno Borges.

Leonardo Morelli

Primo turno

R. Albot b. A. Kovacevic 7-6(4) 4-6 6-1

[WC]J. Fonseca b. L. Sonego 7-6(5) 7-5

M. Fucsovics b. [Q] V. Vacherot 7-6(8) 6-2

C. Moutet b. [WC] D. Shapovalov 6-4 6-2

[7] N. Borges b. Wawrinka 3-6 7-5 6-2

