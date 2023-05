WTA Roma: Azarenka batte Stephens, fuori Pliskova. Bene Gauff e Kudermetova

Comincia a entrare nel vivo il WTA 1000 di Roma, con le prime teste di serie oggi in campo per il loro esordio.

Avanzano al secondo turno come teste di serie tra le prime 20: Coco Gauff, Victoria Azarenka, Veronika Kudermetova, Madison Keys e Magda Linette. Fuori invece Karolina Pliskova, giunta a Roma dopo i problemi fisici che le hanno impedito di giocare a Madrid e la ceca non è stata in una versione accettabile.

La prima partita del giorno, sul Campo Centrale, proponeva già una sfida tra due campionesse Slam. Azarenka non aveva un esordio banale, ma per quanto riguarda il rendimento dell’ultimo anno Sloane Stephens è lontana parente di una giocatrice “pronta” a un exploit di questo livello. Ha vinto il WTA 125 di Saint Malo la scorsa settimana, ma l’ex numero 3 del mondo si è mostrata sì combattiva ma sconfitta per 6-4 6-3 con la bielorussa che è salita al terzo turno e rimane viva la possibilità di una sfida derby negli ottavi di finale contro Aryna Sabalenka, che farà il suo esordio in serata contro Sofia Kenin. Azarenka, adesso, sfiderà Madison Keys impostati 6-3 6-2 contro la qualificata Magdalena Frech.

La sorpresa, relativa, del giorno è la sconfitta di Karolina Pliskova, giunta al Foro Italico senza grandi ambizioni al rientro dal problema fisico maturato a Stoccarda e che è crollata dopo aver perso il primo parziale 7-5 al tie-break contro Anna Bondar, qualificata ungherese impostasi alla fine per 7-6(5) 6-2.

Tutto molto semplice per Gauff, che ha battuto 6-0 6-1 Yulia Putintseva. Sorprende, qui, il punteggio per quanto la kazaka sia sempre in grado di fare tanta lotta in campo e oggi non abbia funzionato alcunché. Vittoria semplice anche per la numero 30 del seeding Anhelina Kalinina, con un doppio 6-2 ad Anna Blinkova. 7-6(4) 6-1 è invece il punteggio con cui Linette si è imposta contro Linda Noskova, andamento abbastanza simile alla vittoria di Kudermetova contro Nuria Parrizas Diaz (7-5 6-2) maturata dopo aver vinto un game maratona sul 5-5.

Risultati

[6] C. Gauff b. Y. Putintseva 6-0 6-1

[29] M. Bouzkova b. C. McNally 6-4 6-3

[23] A. Potapova b. E. Cocciaretto 6-4 6-4

[11] V. Kudermetova b. N. Parrizas Diaz 7-5 6-2

[Q] A. Bondar b. [13] Ka. Pliskova 7-6(5) 6-2

[22] Q. Zheng b. A. Cornet 6-2 7-6(3)

Xiyu Wang b. [31] I. C. Begu 6-4 7-5

[Q] T. Townsend b. [3] J. Pegula 6-2 3-6 6-3

[5] C. Garcia b. A. Bogdan 6-4 3-6 7-5

[Q] C. Osorio b. [27] P. Martic 6-4 6-2

[17] M. Linette b. L. Noskova 7-6(4) 6-1

[Q] E. G. Ruse vs [12] B. Haddad Maia

[16] V. Azarenka b. S. Stephens 6-4 6-3

[19] M. Keys b. [Q] M. Frech 6-3 6-2

[30] A. Kalinina b. A. Blinkova 6-2 6-2

[PR] S. Kenin b. [2] A. Sabalenka 7-6(4) 6-2

Dalla stessa categoria