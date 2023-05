Djokovic ai quarti ma che tensione con Norrie! Avanti Rune e Zverev

Novak Djokovic vola ai quarti di finale degli Internazionali di Roma, i diciassettesimi in carriera. Il serbo, testa di serie n.1, ha battuto 6-3 6-4 il britannico Cameron Norrie in un’ora e mezza.

Momenti di tensione in campo, quando durante uno smash, con il serbo già girato, Norrie ha colpito il suo avversario, con il campo tutto aperto a disposizione, sulle gambe: il britannico ha chiesto scusa, con Nole che lo ha guardato quasi incredulo. I due a fine match comunque si son salutati senza troppi problemi ma in maniera piuttosto fredda.

Qualche problema di troppo per quello che sarà il futuro avversario a Roma di Djokovic, Holger Rune, testa di serie numero sette, che ha battuto l’australiano Popyrin in tre set (6-4 5-7 6-4). Agli ottavi anche Alexander Zverev (che tornerà a giocare nel pomeriggio contro Medvedev in un incontro non esattamente tra amici), vincitore in due set contro Wolf.

