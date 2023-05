Djokovic la spunta al terzo, avanti Tsitsipas e Medvedev, fuori Fritz Djokovic, reduce dai problemi al gomito, batte non senza soffrire Dimitrov, avversario che l’ha impensierito di più nell’ultimo slam vinto in Australia

Djokovic, reduce dai problemi al gomito, batte non senza soffrire Dimitrov, avversario che l’ha impensierito di più nell’ultimo slam vinto in Australia: parte bene il bulgaro ottenendo il break nel primo gioco del match ma il serbo da quel momento alza il ritmo quanto basta per chiudere agevolmente il primo set, 6-3.

Sulla falsariga del finale del primo set, parte bene anche nel secondo e va avanti per 4-2: quando il match sembra ai titoli di coda, Dimitrov tira fuori un sussulto d’orgoglio, Djokovic forse pensava di averla già vinta e il bulgaro clamorosamente vince 4 game di fila allungando la contesa al terzo parziale.

Come spesso gli è capitato in questi anni a questo punto del match, la testa di serie numero 1 alza il livello e chiude, senza troppi fronzoli, 6-1 in risposta al terzo match point dopo 2 ore e 19 minuti: prestazione buona per il serbo nonostante il passaggio a vuoto che gli è costato il secondo parziale.

Per il campione uscente al prossimo turno ci sarà il vincente tra Norrie e Fucsovics: difficilmente non vedremo in campo Nole nei quarti di finale dove presumibilmente incontrerà Rune, in un match da non perdere.

Epilogo simile per Medvedev, che parte male andando sotto 3-0 contro Ruusuvuori, ma da quel momento inizia a giocare come sa e lascia 3 dei successivi quindici game al finlandese, chiudendo per 6-4 6-2 dopo un’ora e 28 minuti: agli ottavi di finale incontrerà Zapata.

Tsitsipas gioca giusto 2 game con Borges e chiude per 6-3 6-3 un match senza storia, già ben avviato nella giornata di ieri: domani affronterà Sonego, probabilmente sul campo centrale con il pubblico che cercherà di spingere il torinese all’impresa.

Male Fritz che cade rovinosamente contro Hanfmann: dopo una buona partenza, con il tedesco subito sotto 3-0, l’americano conquista 2 dei successivi 14 game e cade per 6-4 6-1 contro il numero 101 al mondo che domani affronterà Cecchinato in un match tra due giocatori molto in forma in questo periodo.

Vincono anche Popyrin con un doppio 7-5 su Safiullin, e Djere che, sopra di un set e di un break, sfrutta il ritiro di Garin e Cerundolo che di nuovo in rimonta al terzo set vince contro Barrere.

Sarà proprio l’argentino l’avversario di Sinner se stasera l’altoatesino farà il suo contro Shevchenko.

Terzo turno

[1] N. Djokovic b. [26] G. Dimitrov 6-3 4-6 6-1

M. Fucsovics vs [13] C. Norrie

[Q] A. Popyrin b. [Q] R. Safiullin 7-5 7-5

[7] H. Rune b. [WC] F. Fognini 6-4 6-2

[4] C. Ruud b. A. Bublik 6-1 4-6 7-6(0)

L. Djere b. C. Garin 6-3 2-1 rit.

[24] F. Cerundolo b. G. Barrere 6-7(0) 6-2 6-2

[LL] A. Shevchenko vs [8] J. Sinner

Secondo turno

M. Cecchinato b. [21] R. Bautista Agut 6-2 6-2

[Q] Y. Hanfmann b. [9] T. Fritz 6-4 6-1

D. Goffin vs [19] A. Zverev

[3] D. Medvedev b. E. Ruusuvuori 6-4 6-2

[5] S. Tsitsipas b. N. Borges 6-3 6-3

[12] F. Tiafoe b. [Q] D. Altmaier 3-6 7-5 6-3

[18] L. Musetti b. [WC] M. Arnaldi 6-4 6-4

[Q] F. Marozsan b. [32] J. Lehecka 4-6 6-1 7-6(2)

