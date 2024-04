Tsitsipas III, principe di Montecarlo: battuto Ruud in finale

E sono tre. Sefanos Tsitsipas si è aggiudicato il torneo Masters 1000 di Montecarlo per la terza volta in carriera. Il greco, numero 12 del ranking Atp, ha battuto per 6-1, 6-4 il norvegese Casper Ruud, numero 10 della classifica mondiale.

Tsitipas ha eliminato Jannik Sinner in semifinale. Con questo successo Stefanos rientra nella top ten, al numero 6

