Indian Wells: Wawrinka torna “Stanimal”, Alcaraz prosegue la corsa verso la vetta

Splendida prestazione di Stan Wawrinka che è riuscito ad eliminare il giovanissimo top10 Rune, forse non nelle migliori condizioni possibili ma capace di alzare il livello del suo gioco proprio quando il mach sembrava finito. Wawrinka ha giocato un primo set “modello 2014” ed è stato inavvicinabile per una trentina di minuti, durante i quali ha impartito una lezione molto severa al danese. Il quale però ha mostrato che fatto di stoffa buona, perché avvilito dai continui vincenti, soprattutto grazie al ritorno di un rovescio spendido come ai bei tempi, è riuscito in qualche modo a rimanere attaccato allo svizzero. Sembrava non dovesse bastare perché dopo un MTO Rune, al termine di un game in cui no riusciva a trasformare cinque palle break, cedeva a zero il servizio mandando Wawrinka a servire per il match. Sembrava finita e invece sul match point Stan tirava fuori di metri un drittaccio non troppo complicato e rimetteva in partita Rune. Pure nel tiebreak a Wawrinka non bastava un vantaggio di 4-0 ma nel terzo set, quando era lecito aspettarsi che il più giovane riuscisse in qualche modo a spuntarla, Wawrinka riusciva a mantenere molto alto il livello del suo gioco e ad approfittare del passaggio a vuoto del quasi ventenne di Gentofte. Sinner dovrà sperare che l’età di Wawrinka faccia il suo lavoro perché se Stan ripete la prestazione contro Rune avrà più di qualche chanche di riapprodare ai quarti di finale di un Masters 1000.

Ha perso invece l’altro highlander, Andy Murray, che ha lottato per un set ma poi non è riuscito a stare dietro a Jack Draper, che avrà Alcaraz come premio. Lo spagnolo ha fatto il minimo per superare Griekspoor e anche con Draper dovrebbe avere pochi problemi, il suo torneo inzierà ai quarti.

Vittorie per Tommy Paul, bravo a recueprare Hurkacz e Auger Aliassime, che ha tentennato un po’ ad inizio match ma poi non ha avuto troppi problemi con Cerundolo.

Terzo turno

[1] C. Alcaraz b. [31] T. Griekspoor 7-6(4) 6-3

J. Draper b. A. Murray 7-6(6) 6-2

[17] T. Paul b. [9] H. Hurkacz 4-6 6-2 6-4

[8] F. Auger-Aliassime b. [27] F. Cerundolo 7-5 6-4

[4] T. Fritz b. [30] S. Baez 6-2 6-1

M. Fucsovics b. A. Molcan 6-4 6-2

[11] J. Sinner b. A. Mannarino 7-6(6) 6-4

[PR] S. Wawrinka b. [7] H. Rune 6-2 6-7(5) 7-5