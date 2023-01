Nadal contro Djokovic solo in finale, Berrettini subito contro Murray, Sinner-Musetti al terzo turno

Si parte davvero. Dopo i primi fuochi dei tornei preparatori è stato sorteggiato il tabellone del primo slam del 2023, che vedrà il ritorno di Djokovic – ieri si è diffusa qualche preoccupazione nei confronti del serbo per via di un allenamento interrotto – e sei italiani in tabellone. Ai nostri top 20 – Berrettini , Sinner e Musetti – l’ottimo Sonego e il ritirando Fognini, all’ultima apparizione a Melbourne, si èaggiunto il solo Bellucci, che nell’ultimo turno delle quali ha superato abbastanza facilmente Dardieri. Sono tanti? Sono pochi? Problemi di provincia, il tennis è sport planetario anche se pare lo capiscano meglio gli aficionados degli addetti ai lavori.

Naturalmente l’attesa maggiore era per vedere i tabelloni di Nadal, incredibile vincitore lo scorso anno, e Djokovic grande favorito anche di questa edizione, alla caccia della decima. I due sono finiti dalla parte opposta del tabellone e si incontreranno, eventualmente, solo in finale. Nadal, vista l’assenza di Alcaraz è di nuovo la testa di serie numero 1, Djokovic la testa di serie numero 4.

Allo spagnolo non è andata benissimo. Subito una partita complicata, contro Jack Draper, numero 40 ATP, in semifinale ad Adelaide dopo aver battuto Kachanov, Paul e Sonego. Dopo per Rafa ci sarebbe probabilmente Nakashima e a terzo turno un altro giapponese, Nishioka. Ottavo contro Tiafoe, che già l’ha battuto a New York, ed eventuale quarto contro uno tra Hurkacz, Shapovalov e Medvedev. Davvero un terribile cammino, chissà se arriverà almeno da Tsitsipas, testa di serie numero 3.

Molto più semplice il cammino di Djokovic, che partirà contro Carballes Baena, poi forse Djere o un qualificato e Dimitrov come prima testa di serie che incontra nel cammino. Quindi uno tra de Minaur e Carreno Busta, mentre ai quarti da quelle parti dovrebbe esserci Rublev ma essendo nello spicchio di tabellone di Kyrgos gli australiani faranno il tipo per una riedizione della finale di Wimbledon. Da quelli parti c’è anche Rune, l’ultimo che ha battuto il serbo. Semi contro, se mai ci arriverà viste le condizioni di forma, Casper Ruud. Davvero un tabellone che sembra essere fatto apposta per Djokovic, forse una ricompensa dopo le tribolazioni del 2022.

Anche a Ruud non è andata malissimo. Dopo due turni che sono molto agevoli, il norvegese incrocerà Davidovich Fokina o Bublik, ma agli ottavi per lui ci sarà il nostro Berrettini, che lo ha battuto abbastanza facilmente una decina di giorni fa. Chi vince l’ottavo dovrà vedersela contro Zverev, posto che il tedesco sia in condizioni accettabili, o Taylor Fritz, prima di arrivare appunto a Djoovic.

L’ultimo spicchio è quello di Tsitsipas, anche lui con due turni agevoli prima di van de Zandeschulp.Agli ottavi per lui il vincente del nostro derby più atteso, quello tra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, che sancirà – Berrettini permettendo – chi sarà il numero 1 italiano nei prossimi mesi. Quarti di finale contro Auger Aliassime, attesissimo anche lui.

Degli italiani abbiamo accennato. Le speranze più corpose riguardano Berrettini, semifinalista lo scorso anno e testa di serie numero 13. Percorso non semplicissimo, perché l’esordio contro Murray è insidioso e poi ci sarebbe Kokkinakis, che probabilmente sarà l’ultimo avversario di Melbourne per Fabio Fognini, che ha annunciato il ritiro a fine anno. Agli ottavi, per Matteo, altro match complicato ma abbordabile contro Pablo Carreno Busta. C’è da sperare in qualcosa di grosso.

Come già detto Sinner e Musetti sono capitati nello stesso spicchio di tabellone, e dovrebbero scontrarsi al terzo turno. Prima per Musetti ci sarà Harrys e poi Fucsovics o Coria; per Sinner partenza contro Edmund, già battuto facilmente ad Adelaide e poi probabilmente Barrere. Non prendete impegni per il prossimo venerdì notte.

Sonego infine trova Nuno Borges per poi impattare contro Hurkacz. Facesse un mezzo miracolo poi avrebbe Shapolov. Sognare non costa tanto ma insomma.

Ecco l’allineamento a partire dal terzo turno:

[1] R. Nadal vs [31] Y. Nishioka

[18] K. Khachanov vs [16] F. Tiafoe

[10] H. Hurkacz vs [20] D. Shapovolov

[29] S. Korda vs [7] D. Medvedev

[3] S. Tsitsipas vs [32] B. van de Zandeschulp

[17] L. Musetti vs [15] J. Sinner

[11] C. Norrie vs [21] B. Coric vs

[29] F. Cerundolo vs [6] F. Auger Aliassime

[5] A. Rublev vs [25] D. Evans

[19] N. Kyrgios vs [9] H. Rune

[14] P. Carreno Busta vs [22] A. de Minaur

[27] G. Dimitrov vs [4] N. Djokovic

[8] T. Fritz vs [26] G. Kecmanovic

[23] D. Schwartzman vs [12] A. Zverev

[13] M. Berrettini vs [23] R. Bautista Agut

[30] A. Davidovich Fokina vs [2] C. Ruud