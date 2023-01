Australian open day 2: i risultati del singolare maschile

[5] A. Rublev b. [WC] D. Thiem 6-3 6-4 6-2

[Q] M. Purcell vs E. Ruusuvuori 6-4 3-6 4-6 6-6 rinv.

J. Chardy b. D.E. Galan 1-6 7-5 6-1 6-4

[25] D. Evans b. F. Bagnis 6-4 4-6 6-4 6-4

[LL] D. Kudla vs R. Safiullin

R. Gasquet vs H. Humbert 1-2 rinv.

M. Cressy vs A. Ramos 7-6(2) 7-5 3-6 2-2 rinv.

[9] H. Rune b. F. Krajinovic 6-2 6-3 6-4

[14] P. Carreno-Busta b. P. Cachin 7-6(4) 6-1 7-6(3)

B. Bonzi b. [Q] M. Bellucci 4-6 6-3 7-6(5) 6-4

J. Isner vs A. Mannarino 7-6(5) 3-4

[22] A. de Minaur b. [Q] Y. Hsu Yu 6-2 6-3 6-2

[27] G. Dimitrov b. A. Karatsev 7-6(3) 7-5 6-2

L. Djere b. [Q] Z. Bergs 6-4 1-6 6-1 6-4

[Q] E. Couacaud vs H. Dellien

[4] N. Djokovic b. R. Carballes Baena 6-3 6-4 6-0

[8] T. Fritz vs N. Basilashvili 6-4 6-2 4-6 7-5

[WC] Al. Popyrin b. C.H. Tseng 4-6 7-6(5) 6-7(5) 7-6(4) 6-1

B. Shelton b. Z. Zhang 4-6 6-3 6-2 2-6 7-6(4)

[Q] N. Jarry b. [26] M. Kecmanovic 6-3 6-4 7-6(3)

[22] D. Schwartzman b. [Q] O. Krutykh 6-4 6-7(6) 6-3 7-6(5)

J.J. Wolf b.s J. Thompson 6-3 3-6 6-4 7-5

[LL] M. Mmoh vs [Q] L. Lokoli 4-6 2-6 7-6(7) 6-4 3-1 rinv.

[12]A. .Zverev b. [LL] J.P. Varillas 4-6 6-1 5-7 7-6(3) 6-4

A. Murray b. [13] M. Berrettini 6-3 6-3 4-6 6-7(7) 7-6(6)

T. Kokkinakis vs F. Fognini 6-1 6-2 4-2 rinv.

[Q] A. Vukic vs [Q] B. Holt 4-6 6-1 2-4 rinv.

J. Sousa vs [24]R. Bautista Agut 3-6 0-1 rinv.

[30] A. Davidovich Fokina b. A. Bublik 6-0 6-7(3) 3-6 6-4 6-3

T. Paul b. [Q] J.-L. Struff 6-1 7-6(3) 6-2

J. Brooksby b. C. O’Connell 3-6 6-2 6-3 6-2

[2] C. Ruud b. T. Machac 6-3 7-6(6) 6-7(5) 6-3