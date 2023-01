Australian Open, Berrettini delusione totale: subito eliminato da Murray, out Bellucci, avanti Djokovic

Si interrompe al primo turno l’avventura di Matteo Berrettini, n.14 della classifica Atp, agli Open d’Australia, primo torneo del Grande Slam della stagione del tennis. L’azzurro è stato sconfitto sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne dallo scozzese Andy Murray (n.49), che si è imposto in cinque set con il punteggio di 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 (7) 7-6 (6). L’anno scorso Berrettini era riuscito ad arrivare fino alla semifinale nel torneo australiano.

Il match point sprecato da Berrettini

Bella prova dell’azzurro Mattia Bellucci che è stato eliminato in quattro set al primo turno degli Australian Open, dopo una battaglia con il francese Benjamin Bonzo. Il 21enne del varesotto, numero 153 del ranking mondiale, si è arreso al numero 50 del mondo con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-7, 4-6.

Per accedere al tabellone principale, Bellucci aveva vinto i tre incontri di qualificazione.

Novak Djokovic esordisce come meglio non poteva agli Open d’Australia di tennis, in corso a Melbourne. Il serbo, ex n.1 del mondo, che un anno fa non aveva potuto giocare nella terra dei canguri perché non vaccinato contro il Covid-19, ha sconfitto lo spagnolo Roberto Carballés Baena, attuale n.75 della classifica Atp. Di 6-3, 6-4, 6-0 il punteggio a favore di ‘Nolè, ancora una volta sostenuto da un eccezionale servizio.