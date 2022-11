Ranking ATP/WTA: Djokovic rientra in top five. Ruud scalza Tsitsipas dal podio

Novak Djokovic rientra di prepotenza nella top five del ranking mondiale. A Torino il fuoriclasse di Belgrado ha conquistato per la sesta volta – per di più da imbattuto – il titolo nelle ATP Finals, eguagliando così il primato di Roger Federer e, a trentacinque anni suonati, battendo il record di vincitore più “anziano” finora detenuto dal collega svizzero.

Oggi la classifica lo premia, facendogli compiere un balzo di tre posizioni, dall’ottava alla quinta. Paradossalmente Nole mancava dalla top five dall’edizione post-Wimbledon, nella quale, nonostante avesse confermato il successo di dodici mesi innanzi, era retrocesso dal terzo al settimo posto, poiché i Championships, come noto, non assegnavano punti.

Sarà dunque la quindicesima volta in cui il serbo concluderà la stagione tra i primi cinque: la prima fu nel 2007, da allora l’unica eccezione è stato il 2017, terminato al n. 12 per via di un lungo stop per infortunio.

Se lo Slam londinese avesse contato per il ranking, oggi Djokovic sarebbe numero 2, ad appena 180 punti dal leader Carlos Alcaraz, una distanza potenzialmente colmabile partecipando (e vincendo) anche un solo “250”. Considerato che Nole ha praticamente saltato mezza stagione a causa delle restrizioni covid e delle sue posizioni sul vaccino (non ha giocato due Slam su quattro e quattro “1000” su otto), si può sostenere come, anche nel 2022, abbia dimostrato di essere il più forte di tutti.

Il finalista Casper Ruud torna sul podio, scalzando con pieno merito dal terzo gradino Stefanos Tsitsipas (quarto; – 1), subito out. Per il norvegese una stagione eccezionale, che per certi versi ha richiamato alla mente il 1987 di Mats Wilander: proprio come lui, lo svedese raggiunse il match clou al Roland Garros, agli US Open e al Master, senza però alzare il trofeo. L’anno dopo, però, Mats fece tre quarti di Slam e divenne numero uno…

In discesa i due russi presenti alle Finals, Daniil Medvedev (settimo; – 2), unico a perdere tutti e tre gli incontri di round robin, e Andrey Rublev (ottavo; – 1), che pure si è spinto in semifinale.

Dietro all’altro semifinalista Taylor Fritz, che resta nono, completa la top ten di fine anno Hubert Hurkacz, che, pur non giocando, scavalca in extremis Holger Rune. Al danese è “scaduta” la semifinale nel Challenger di Pau del 2021 (35 punti), rimpiazzata dal primo turno ad Adelaide 2022 dopo aver superato le qualificazioni (12). Il saldo negativo di 23 punti è stato sufficiente per finire dietro al polacco.

Per il resto, da segnalare il brusco calo del moldavo Radu Albot (103; – 24), che dodici mesi or sono si era aggiudicato proprio il Challenger di Pau.

Stabili i migliori azzurri: Jannik Sinner quindicesimo, Matteo Berrettini sedicesimo e Lorenzo Musetti ventitreesimo. Fra i cento vi sono pure Lorenzo Sonego (45; + 1) e Fabio Fognini (56; 0).

Seguono Marco Cecchinato (105; – 4), Francesco Passaro (120; 0), Luca Nardi (127; 0), Matteo Arnaldi (134; – 3), Franco Agamenone (139; 0), Mattia Bellucci (155; + 2), Flavio Cobolli (161; + 3), Giulio Zeppieri (162; + 3), Luciano Darderi (178; – 2), Andrea Pellegrino (185; 0), Raul Brancaccio (187; + 3), Riccardo Bonadio (191; + 1), Francesco Maestrelli (193; – 4) e Andrea Vavassori (194; 0).

Tutto fermo nelle prime cinquanta posizioni del ranking WTA, con il circuito maggiore andato in vacanza dopo le Finals vinte da Caroline Garcia. Più in basso, si segnalano le avanzate di Danka Kovinic (57; + 14), finalista nel “125” di Buenos Aires, Panna Udvardy (77; + 6), che ha ottenuto il titolo nel medesimo torneo, e Xinyu Wang (87; + 12) titolo nella prova ITF da sessantamila dollari di Tokyo. In netto calo Diane Parry (105; – 26).

Fra le italiane, la leader Martina Trevisan è stabile in ventottesima posizione. La toscana precede Lucia Bronzetti (58; – 1), Jasmine Paolini (62; – 1), Elisabetta Cocciaretto (66; – 1), Camila Giorgi (68; – 1), Sara Errani (106; + 2 con i quarti a Buenos Aires) e Lucrezia Stefanini (142; – 1).

I top ten del ranking ATP: 1 Carlos Alcaraz, 2 Rafael Nadal, 3 Casper Ruud (+ 1), 4 Stefanos Tsitsipas (- 1), 5 Novak Djokovic (+ 3), 6 Félix Auger-Aliassime, 7 Daniil Medvedev (- 2), 8 Andrey Rublev (- 1), 9 Taylor Fritz, 10 Hubert Hurkacz (+ 1).

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Ons Jabeur, 3 Jessica Pegula, 4 Caroline Garcia, 5 Aryna Sabalenka, 6 Maria Sakkari, 7 Coco Gauff, 8 Daria Kasatkina, 9 Veronika Kudermetova, 10 Simona Halep.