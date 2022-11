Musetti non si ferma, ora la sfida a Ruud

Altra buona prestazione di Lorenzo Musetti che senza fare stavolta niente di particolarmente complicato ha avuto la meglio su Basilashvili, molto generoso, diciamo così, nei momenti fondamentali del match. Come nel nono game del primo set, quando sulla palla break, che Musetti si era guadagnato con uno strepitoso lungolinea di rovescio, ha trato fuori di qualche metro un dritto abbastanza semplice e senza pretese. Nel game successivo a Musetti è bastato tenere la palla in campo nel game successivo per chiudere il set.

Musetti è stato bravo a rendersi conto che le condizioni di Basilashvili erano abbastanza decifitarie, soprattutto mentalmente, perché il georgiano sembrava avere la stessa voglia di giocare di uno costretto ad alzarsi per andare al lavoro il lunedì mattina, e a quel punto ha limitato i rischi. Lorenzo ha remato un po’ da fondo evitando di sbagliare con dei rovesci tagliati che avevano l’unico obiettivo di far spazientare Basilashvili, cosa abbastanza semplice, e poi piazzava una risposta aggressiva sulla palla break che era pure troppa grazia. La partita pareva finita, Musetti volava 3-0 e si distraeva, concedendo n controbreak a Nikoloz. Non c’era nemmeno il tempo di preoccuparsi, perché in una partita ormai diventata bruttina, i break si ripetevano, Musetti si riprendeva ancora il vantaggio allungava ulteriormente con un buon turno di servizio, per poi chiudere 6-2 senza altri problemi. Per lui adesso c’è Ruud, che sarà anche il numero tre del mondo e e avrà anche fatto due finali slam ma che in tutta sincerità non ci sembra più forte di Lorenzo. Se non si distrae ci divertiremo ancora.

Secondo turno

[1] C. Alcaraz vs Y. Nishioka

G. Dimitrov vs [LL] F. Fognini

[10] H. Hurkacz vs H. Rune

[4] D. Medvedev vs A. de Minaur

J. Draper vs [16] F. Tiafoe

[9] T. Fritz vs [WC] G. Simon

M. Ymer vs [8] F. Auger-Aliassime

L. Musetti b. N. Basilashvili 6-4 6-2

[5] S. Tsitsipas vs D. Evans

[Q] C. Moutet vs [12] C. Norrie

[14] P. Carreno-Busta vs D. Shapovalov

T. Paul vs [2] R. Nadal