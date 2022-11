ATP Bercy: Fognini stupisce ancora, rivincita contro Fils e secondo turno

Non di solo Musetti vive il tennis italiano a Bercy, almeno fino a domani. Fabio Fognini, quasi un ex ormai, ha superato Arthur Fils, un 2004 che si è appena affacciato al tennis che conta e lo ha fatto superando le qualificazioni di Bercy da numero 308 del mondo. Fra l’altro Fils era naturalmente all’esordio in una prova ATP e quindi non deve essere stato troppo semplice per lui, anche se dalle poche notizie che trapelano sul ragazzo parigino si evince una discreta ambizione, visto che pare punti al numero 1 del ranking in tempi brevi. Ad ogni modo ci sarà tempo per rivederlo, oggi è riuscito a portare a casa un bel tiebreak ma nel terzo set ha pagato lo sforzo mentale di una settimana che non scorerà facilmente, visto appunto il grande risultato ottenuto. Su Fognini non si aggiunge niente di nuovo, oggi l’ha sfangata ma difficilmente riuscirà a vincere una partita del genere tra sei mesi. Per il momento va bene così. in fondo anche il prosimo turno potrebbe essere abbordabile e un terzo turno a Parigi vale ben altro che una messa, anche se non è il Roland Garros.

Primo turno

G. Dimitrov b. B. Van de Zandschulp 7-6(5) 7-6(5)

[LL] F. Fognini b. [Q] F. Fils 7-6(5) 6-7(4) 6-2

[10] H. Hurkacz b. [WC] A. Mannarino 7-6(5) 6-4

H. Rune vs S. Wawrinka

[7] A. Rublev b. J. Isner 6-2 6-3

J. Draper b. [WC] A. Rinderknech 6-3 6-4

D. Evans b. B. Nakashima 6-3 3-6 6-4

[Q] C. Moutet b. B. Coric 3-6 6-3 6-4

[14] P. Carreno-Busta b. A. Ramos 6-3 6-3

D. Shapovalov b. F. Cerundolo 6-7(2) 6-3 6-4

T. Paul b. R. Bautista 6-4 6-4



Secondo turno

K. Khachanov bs [Q] M. Huesler

[6] N. Djokovic b. M. Cressy 7-6(1) 6-4

[3] C. Ruud b. [WC] R. Gasquet 6-1 7-6(7)