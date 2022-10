AtP Basilea: Auger Aliassime si avvicina a Torino, vince ancora Wawrinka

Prestazione impeccabile di Felix Auger Aliassime, impegnato in una lotta a distanza con il nostro Sinner (oltre a Fritz, Hurkacz e Carreno Busta) per ottenere l’ultimo posto utile per le Finals torinesi. Il canadese è in una posizione di discreto vantaggio, perché con poco più di 1000 punti a disposizione difende un vantaggio che va dai 300 punti (con Fritz) agli 800 (con Sinner). Dovesse vincere il torneo renderebbe vana già da domenica la corsa di Carreno Busta e Sinner, e lascerebbe poche speranze a Hurkacz e Fritz.

Per intanto Auger Aliassime ha travolto Kecmanovic, lasciandogli la miseria di un game e soprattutto mostrando una sicurezza forse agevolata dall’andamento del match. Il canadese non ha mai sofferto nulla naturalmente e ha chiuso senza problemi. La prossima partita sar contro Bublik, e se è vero che il kazakho ha un talento infinito è anche vero che in genere con i giocatori solidi fa molta fatica, sarebbe molto sorprendente trovarlo sabato in semifinale.

Ha vinto anche Bautista-Agut contro Murray, con lo scozzese che ha fallito troppe occasioni nel primo set per poter reggere il confronto alla distanza. Lo spagnolo affronterà l’altro veterano del tabellone, quel Wawrinka che oggi ha regolato in tre set anche Nakashima.

Ottavi di finale

[3] F. Auger Aliassime b. M. Kecmanovic 6-1 6-0

A. Bublik b. A. Ramos 6-3 6-3

H. Rune vs [Q] H. Umbert

R. Bautista Agut b. A. Murray 6-3 6-2

S. Wawrinka b. B. Nakashima 6-4 5-7 6-4