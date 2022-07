Atp Amburgo, straordinario Musetti: centra la sua prima finale Atp

Lorenzo Musetti raggiunge la finale dell’”Hamburg European Open”, torneo Atp 500 con un montepremi pari a 1.770.865 euro in corso sui campi in terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di Amburgo, in Germania, per la prima volta combined con un Wta 250.

Nella prima semifinale il tennista toscano, numero 62 del ranking internazionale, ha battuto l’argentino Francisco Cerundolo, numero 30 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3 7-6(3) e ora aspetta il vincitore della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 6 del ranking e primo favorito del seeding, e il mancino slovacco Alex Molcan, numero 48 Atp.