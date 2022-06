ATP Halle: Kyrgios cede nel finale, Hurjacz in finale con Medvedev

Ottimo torneo e degna finale ad Halle, dove il numero 1 del mondo Daniil Medvedev, affronterà Hubert Hurkacz, che ha battuto un buon Kyrgios in tre set e due tiebriek.

In precedenza Daniil Medveev aveva faticato per un intero set, rischiando pure di perderlo, contro Oscar Otte, alla sua prima semifinale di un “500” in carriera. Il tedesco aveva chiesto tutto quanto poteva al suo gioco, rischiando in continuazione, ed è un vero peccato che si sia bloccato sul più bello, cioè sul 5-3 40/30 del primo set, quando un doppio fallo ha riportato in parità Medvedev. Il russo non si è fatto certo pregare, ha giocato due punti da numero 1 del mondo, si è riportato in parità e poi ha agevolmente controllato prima il tiebreak e poi il resto della partita.

Con Kyrgios potrebbe essere un grande spettacolo, e la cosa straordinaria è che, come sempre, dipende più dall’australiano che dal numero 1 del mondo.

Semifinali

[1] D. Medvedev b. [SE] O. Otte 7-6(3) 6-3

[WC] N. Kyrgios b. [5] H. Hurkacz 6-4 6-7(2)