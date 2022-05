Internazionali di Roma: Djokovic senza problemi avanti Dimitrov e Shapovalov, fuori Hurkacz

a breve il servizio

Primo turno

[12] D. Schwartzman b. M. Kecmanovic 6-2 3-6 7-6(3)

J. Isner b. [Q] F. Cerundolo 6-4 6-3

D. Goffin b. [11] H. Hurkacz 7-6(7) 7-6(2)

P. Martinez vs [10] J. Sinner

G. Dimitrov b. B. Nakashima 6-3 6-4

[9] C. Norrie b. [WC] L. Nardi 6-4 6-4

[Q] S. Baez b. [Q] T. Griekspoor 6-3 6-7(7) 6-2



Secondo turno

[1] N. Djokovic b. A. Karatsev 6-3 6-2

A. Davidovich Fokina vs [8] F. Auger-Aliassime

[13] D. Shapovalov b. N. Basilashvili 6-4 7-6(5)

B. Van de Zandschulp vs C. Ruud

[6] A. Rublev vs F. Krajinovic

C. Garin b. [LL] E. Ruusuvuori 6-4 6-3