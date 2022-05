ATP Roma: stasera Sinner-Martinez. Nardi cede a Norrie

ROMA. Terza giornata di main draw ATP agli Internazionali d’Italia. Stasera in campo sul centrale l’attesissimo Jannik Sinner, opposto allo spagnolo Pedro Martinez: il vincente affronterà al secondo turno Fabio Fognini.

Nulla da fare per l’altro italiano in gara, Luca Nardi, che ha ceduto con un periodico 6-4 al n. 11 del ranking Cameron Norrie.

NORRIE B. NARDI 6-4 6-4

Anche Luca Nardi saluta Roma al primo turno. Era il più giovane di una compagnia già assai verde: classe 2003, diciannove anni da compiere il prossimo 6 agosto. “Ereditata” la wild card destinata in origine a Lorenzo Musetti, il pesarese, numero 201 ATP, vincitore quest’anno di due Challenger (a Forlì e Lugano), ha provato a giocarsela contro il peggior avversario che potesse capitargli in sorte, quanto meno per classifica: Cameron Norrie, nono del seeding (i primi otto beneficiavano di un bye).

Maglia gialla fluo e pantaloncini stile “costume” blu fantasia, Luca è sceso in campo alla Grand Stand Arena con la mentalità giusta, quella inculcatagli dal coach trentaduenne Francesco Sani, che lo ha formato al CT Baratoff fin dal 2009, assieme al maestro Gabriele Costantini. È stato il teenager marchigiano a guadagnarsi le prime opportunità di prendere il largo, con due palle break consecutive già nel secondo game. Il britannico le ha annullate ed è stato lui a strappare il servizio all’avversario sul 2 pari, mantenendo il vantaggio fino al 6-4, dopo essersi salvato nuovamente da 15-40 nel decimo gioco.

Nel secondo parziale il break di Norrie è giunto in apertura, al quarto tentativo, dopo che Nardi aveva recuperato da 0-40. Concentrandosi sul tenere i propri turni di battuta, l’attuale n. 11 del ranking ha conservato lo scarto acquisito fino al termine, chiudendo così con un doppio 6-4.

A Nardi, un po’ come accaduto ieri a Cobolli e Zeppieri e ancor più domenica a Passaro e Arnaldi, ha fatto prevedibilmente difetto l’esperienza a questi livelli. Al di là delle logiche sconfitte in due set, comunque, per tutti i giovani azzurri l’avventura al Foro Italico resterà indimenticabile e potrà costituire una tappa fondamentale nel loro percorso di crescita.

Quanto a Norrie, il mancino nato a Johannesburg, dopo un inizio d’anno stentato, sta disputando una stagione all’insegna della solidità: vanta il titolo di Delray Beach, la finale ad Acapulco, i quarti a Rotterdam, Indian Wells e Barcellona, gli ottavi a Miami e Madrid. Ad aprile, per tre settimane, ha fatto breccia fra i top ten e, finché gli resteranno in carniere i mille punti del successo a Indian Wells nell’ottobre 2021, avrà senz’altro la possibilità di tornare a farvi capolino.