ATP Madrid: delusione Sinner, Musetti si fa male, Nadal col patema

Inutile negare che c’era una certa fiduciosa attesa per le partite dei nostri ragazzi, impegnati a Madrid negli ottavi di finale. Non che si pensasse che fossero due partite facili, ma se Musetti appariva chiuso nell’incontro con Zverev e gli chiedevamo niente di più di una bella partita per Sinner speravamo che il match contro Felix Auger-Aliassime fosse alla sua portata. Il campo si è purtroppo incaricato di smentire le nostre illusioni e se per Musetti c’è almeno la “consolazione” di un infortunio che lo ha bloccato mentre era ancora in partita, difficile dire cosa sia successo – e cosa succede – a Jannik Sinner, autore di una prestazione sconcertante. Auger-Aliassime non veniva da un grandissimo periodo, aveva perso nettamente anche contro Musetti a Montecarlo e a Barcellona ed Estoril non è che fosse andato tanto meglio. Certo la terra di Madrid va presa con le molle, per via dell’altura, ma insomma con questo giocatore si può anche perdere ma non così. Sinner è stato inferiore in tutti i settori di gioco, del resto il risultto parla chiaro, è già andata bene che ha portato a casa tre game perché sul servizio del canadese non si mai giocato e solo una volta Sinner non ha concesso la palla break. Un disastro difficile da spiegare, per fortuna adesso c’è Roma e magari l’incoraggiamento dei federales e del pubblico romano potrà dare una mano.

Qualche giustificazione in più per Musetti, che per sei game ha mostrato il solito ottimo tennis al cospetto di uno Zverev che è parso in netto miglioramento, anche se peggio di Monaco era davvero difficile. Fin quando c’è stata partita Musetti ha retto bene al servizio, anche se in risposta Zverev non ha mai corso rischi. Nel settimo game il tedesco ha spiegato perché mai è il numero tre del mondo e detentore del titolo madrileno, giocando un game di risposta davvero straordinario, concluso da una risposta di rovescio che ha lasciato impietrito Musetti. Lorenzo si è poi fatto male e ha perso i tre game successivi prima di alzare bandiera bianca, forse anche per salvaguardare il torneo romano.

Non c’è stato l’atteso match tra Novak Djokovic e Andy Murray perché lo scozzese non ha recuperato dal match contro Shapovalov e quindi il serbo doani affronterà Herbert Hurkacz, in un incontro che ci dirà molto delle reali condizioni del numero 1 del mondo.

Bravo anche Tsitsipas a disinnescare un volitivo Dimitrov, a tratti giocatore veramente straordinario. Il greco ha però raggiunto una notevole solidità ed è stato brao a far passare le sfuriate di Dimitrov e a capitalizzare i due break, uno per set. Adesso per lui ci sarà Rublev, che ha perso l’ultima partita proprio contro Sinner a Monte Carlo e che oggi ha battuto Evans in un incontro molto duro. Lo sarà anche quello di domani.

Nel tardo pomeriggio Nadal è riuscito a uscire fuori da un match che si era molto complicato conttro Goffin solo al tiebreak del terzo set e grazie all’emotività del belga, che ha combinato dei disastri sull’1-2 e servizio, ha poi infilato una serie di cinque punti di fila e sul secondo match point a disposizione ha incredibilmente tirato in rete il più facile dei dritti, con Rafa ormai arreso. Da lì è iniziato uno stillicidio con Goffin che faceva fatica a camminare e, supponiamo, a respirare, e che ha subito i primi due dropshot di Rafa su altrettanti match point. Finale scontato, con un dritto del belga che finiva largo in corridoio. goffin ha comunque avuto il merito di allungare la partita di quasi due ore cosa che potrebbe essere un problema per Rafa, che ha alle porte il match che a Madrid tutti aspettano da quando è stato sorteggiato il tabellone: quello contro Alcaraz.

Ottavi di finale

[1] N. Djokovic b. [WC] A. Murray w/o

[12] H. Hurkacz b. [Q] D. Lajovic 7-5 6-3

[3] R. Nadal b. [Q] D. Goffin 6-3 5-7 7-6(9)

[9] C: Norrie vs [7] C. Alcaraz

[6] A. Rublev b. D. Evans 7-6(7) 7-5

[4] S. Tsitsipas b. G. Dimitrov 6-3 6-4

[8] F. Auger Aliassime b. [10] J. Sinner 6-1 6-2

[2] A. Zverev b. [Q] L. Musetti 6-3 1-0 rit.