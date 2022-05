A Roma Djokovic e Nadal di nuovo nella stessa parte. Alcaraz si sposta da Zverev e Tsitsipas

Sorteggiato il tabellone di uno dei tornei che in Italia si aspetta con maggior entusiasmo, quello degli internazionali di Roma. Nella solita cornice sin troppo glamour da strapaese, ma ci sarà tempo per le polemiche, il tabellone si differenzia ben poco da quello di Madrid, con la speranza che si replichi almeno lo stesso interesse.

A Djokovic è andata un po’ meglio che a Madrid, visto che comincia contro uno tra Harris e il declinante Karatsev, prima di trovarsi probabilmente più Opelka, o magari Coric, che il rientrante Wawrinka.Se Auger Aliassime conferma i progressi di Madrid sarà lui lo sfidante del serbo ai quarti di finale, altrimenti toccherà a Schwartzman.

Nel secondo quarto di tabellone, Nadal dovrà guardarsi da Isner e poi si immagina da Shapovalov, anche se sul canadese meglio non fare affidamento. Denis fra l’altro esordisce contro Sonego, chiamato a difendere la semifinale dello scorso anno ma che non è certo nel periodo migliore della sua carriera. Speriamo nell’aria di Roma. Prima di Djokovic, Nadal dovrà misurarsi anche con uno tra Ruud, anche lui non in un gran momento, Hurkacz, molto deludente cotnro Djokovic a Madrid e che rischia qualcosa contro Goffin, o magari Korda.

Nella parte bassa del tabellone è finito Alcaraz, che ormai è serenamente avviato vero i vertici del ranking. Lo spagnolo è capitato dalle parti di Zverev ma prima deve sbarazzarsi di Garin e Norrie. C?è di peggio ma dipende anche da quanto sarà stanco. Per Zverev non dovrebbe esserci nessun problema per arrivare fino ai quarti, visto che ha prima un qualificato e poi Bautista Agut o de Minaur.

L’ultimo quarto è quello di Tsitsipas che sarà di nuovo alle prese con Dimitrov e Rublev come a Madrid, a meno che Sinner non riesca a replicare la vittorai di Monte Carlo contro il russo.

Molti italiani in tabellone, grazie a generose wild card. Non ci sarà Musetti, che non ha recuperato dall’infortunio alla coscia, e il suo posto è stato preso da Luca Nardi, un’altra giovane speranza della FIT, atteso da una prova proibitiva contro Norrie. Oltre ai citati Sinner – che comincia contro Pedro Martinez e prima di Rublev potrebbe vedersela con Fognini, se il ligure batte Thiem – e Sonego, ci saranno Cobolli, che apre contro Brooksby; Passero, che ha trovato lo specialista Garin; e Arnaldi che se la vedrà con Cilic. Pattuglia folta, ma mercoledì sarebbe già tanto se saranno rimasti in due.

Probabili ottavi

[1] N. Djokovic vs [14] R. Opelka (S. Wawrinka)

[12] D. Schwartzman vs [8] F. Auger Aliassime (A. Davidovich Fokina)

[3] R. Nadal vs [13] D. Shapovalov (L. Sonego; N. Basilashvili)

[11] H. Hurkacz (D. Goffin) vs [5] C. Ruud (S. Korda)

[6] A. Rublev vs [10] J. Sinner

[15] P. Carreno Busta vs [4]S. Tsitsipas

[7] C. Alcaraz vs [9] C. Norrie

[16] R. Bautista Agut (A. de Minaur) vs [2]A. Zverev