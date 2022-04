Ranking ATP/WTA: Alcaraz irrompe in top ten. Badosa n. 2

Che fosse soltanto una questione di tempo era cosa nota, ma Carlos Alcaraz non ha intenzione di perdere nemmeno un minuto e sta bruciando le tappe. Oggi, all’età di diciotto anni e 355 giorni, dopo aver trionfato nel “500” di Barcellona, lo spagnolo debutta fra i top ten del ranking ATP.

Carlitos balza direttamente dall’undicesimo al nono posto, scavalcando in un colpo solo Félix Auger-Aliassime (decimo; – 1) e Cameron Norrie (undicesimo; – 1). Fin qui, nel 2022, sta un po’ ripercorrendo le gesta di Rafael Nadal, che nel 2005 scalò la classifica in maniera simile. Fra l’altro, il maiorchino entrò fra i primi dieci proprio nello stesso giorno, il 25 aprile, di diciassette anni or sono e dopo essersi imposto a Barcellona: all’epoca era circa un mese più giovane di quanto non sia oggi quello che in molti definiscono il suo possibile erede.

Alcaraz è il nono tennista più giovane a fare breccia nell’élite mondiale dall’introduzione del ranking computerizzato, datata agosto 1973. Il primatista in tal senso resta Aaron Krickstein, che vi riuscì nell’agosto 1984 ad appena diciassette anni e undici giorni.

Leggermente più precoci del murciano sono stati, inoltre, Michael Chang, Boris Becker, Mats Wilander, Bjorn Borg, Andre Agassi, Andrei Medvedev e, appunto, Rafa. Cinque di loro (in ordine cronologico Borg, Wilander, Becker, Agassi e Nadal) hanno poi proseguito la corsa fino al numero uno.

Per il resto, fra i primi cento non si segnalano grandi avanzamenti o fragorose cadute. L’unica eccezione riguarda Dominic Thiem, che perde trentanove posizioni, scivolando al numero 93.

Gli azzurri di punta, Matteo Berrettini e Jannik Sinner si confermano rispettivamente sesto e dodicesimo. Dietro a Lorenzo Sonego (27; + 1), risale prontamente Fabio Fognini (50; + 12), semifinalista a Belgrado. Con il terzo turno in Catalogna, continua il periodo positivo di Lorenzo Musetti (61; + 7).

Oltre il centesimo posto troviamo Marco Cecchinato (109; – 1), Gianluca Mager (115; – 4), Stefano Travaglia (117; – 3), Andreas Seppi (136; 0), Flavio Cobolli (146; – 3), Alessandro Giannessi (160; 0), Franco Agamenone (176; – 3), Gian Marco Moroni (178; + 3), Federico Gaio (182; + 3), Salvatore Caruso (190; – 2) e Thomas Fabbiano (197; – 2).

Esordisce fra i duecento il diciottenne Luca Nardi (200; + 9), approdato ai quarti nel Challenger di Spalato partendo dalle qualificazioni. Scivola indietro, al contrario, Andrea Pellegrino (242; – 45).

Nel ranking WTA la semifinale a Stoccarda consente a Paula Badosa di divenire numero 2, migliorando il proprio career high. La spagnola si mette alle spalle per soli due punti (5045 a 5043) la ceca Barbora Krejcikova, assente in Germania. Entrambe sono ben distanti dalla leader Iga Swiatek, che dopo l’ennesimo successo stagionale nel Porsche Grand Prix è a quota 7181.

È sempre più vicina all’ingresso nella top ten la britannica Emma Raducanu, che con il piazzamento nei quarti sottrae a Jelena Ostapenko l’undicesima posizione. Bene pure Veronika Kudermetova (25; + 4), finalista a Istanbul, Liudmila Samsonova (26; + 5), in semi a Stoccarda, e Yulia Putintseva (44; + 7), fermatasi al penultimo atto in Turchia.

La maggiore ascesa della settimana la compie Anastasia Potapova, che, grazie, al centro pieno di Istanbul, ottenuto partendo dalle qualificazioni, risale quarantaquattro gradini, divenendo n. 78. Il record personale della russa resta per il momento il n. 64 del luglio di tre anni fa.

Fra le italiane fra le cento, dietro a Camila Giorgi (31; – 1) e a Jasmine Paolini (46; 0), Lucia Bronzetti (80; + 8) stabilisce il primato personale grazie al titolo conquistato nella prova ITF da sessantamila dollari di Chiasso. Seguono Martina Trevisan (81; – 1), Lucrezia Stefanini (152; + 1), Sara Errani (156; + 1) ed Elisabetta Cocciaretto (157; + 1).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Daniil Medvedev, 3 Alexander Zverev, 4 Rafael Nadal, 5 Stefanos Tsitsipas, 6 Matteo Berrettini, 7 Casper Ruud, 8 Andrey Rublev, 9 Carlos Alcaraz (+ 2), 10 Félix Auger-Aliassime (- 1).

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Paula Badosa (+ 1), 3 Barbora Krejcikova (- 1), 4 Aryna Sabalenka, 5 Maria Sakkari, 6 Anett Kontaveit, 7 Karolina Pliskova, 8 Danielle Collins, 9 Garbiñe Muguruza, 10 Ons Jabeur.