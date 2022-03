Indian Wells: Medvedev ha la testa altrove, Djokovic torna numero 1 del mondo

Era abbastanza nell’aria la sorpresa di giornata perché insomma è impensabile che un russo, in questo momento, possa pensare solo ad una pallina gialla. Medvedev era riuscito a vincere bene contro Machac ma naturalmente Monfils è giocatore di categoria superiore e se, come oggi, “sente” che l’avversario sta lottando contro tante cose ne trae energia e furore agonistico. Ne ha avuto bisogno fino ad un certo punto, perché dopo il primo set “normale”, con Monfils che ha giocato un nono game disastroso, la partita di Medvedev si è incartata, ha subìto il break e nonostante fosse riuscito in qualche modo a rimediare Daniil si è messo a giocare abbastanza a casaccio, tirando fortisismo ogni volta che poteva, cioè quasi sempre. Per un difensore come Monfils la cosa è diventata magari non semplice ma nemmeno troppo complicata, anche perché nel terzo set Medvedev dava l’impressione di voler essere ovunque ma non certo lì, a giocare quella che deve essergli sembrata una perdita di tempo. DIfficile capire cosa succederà al russo adesso, se troverà la concentrazione per ricominciare a Miami, dove potrà magari riprenders il primato in classifica, ma è chiaro che in questo momento il tennis non sembra il pensiero predominante, come non potrebbe essere altrimenti.

A tennis ci sta giocando invece Alcaraz, che contro Bautista Agut si pensava che potesse anche vincere ma non certo in questo modo, considerato che in fondo è pur sempre dietro di lui nel ranking. Ma Alcaraz sembra aver completato il suo apprendistato giovanile e adesso chiede avversari di altra levatura, perché un top20, è abbastanza chiaro, è già dietro di lui.

in aggiornamento

Terzo turno

[26] G. Monfils b. [1] D. Medvedev 5-6 6-3 6-1

[19] C. Alcaraz vs [15] R. Bautista-Agut 6-2 6-0

[12] C. Norrie vs [18] N. Basilashvili

J. Brooksby vs [5] S. Tsitsipas

[4] R. Nadal b. [27] D. Evans 7-5 6-3

[17] R. Opelka vs [13] D. Shapovalov

[10] J. Sinner vs B. Bonzi

[WC]N. Kyrgios vs [8] C. Ruud