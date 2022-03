Indian Wells: come previsto la seconda semifinale sarà Rublev-Fritz

Dopo i fuochi d’artificio della parte alta del tabellone il primo Masters 1000 del 2022 si è allineato alle semifinali con due match il cui andamento era largamente prevedibile. Rublev e Fritz erano nettamente favoriti contro Dimitrov e Kezmanovic, il giustiziere di Berrettini, e anche l’incidente di percorso dello statunitense, non ha certo offerto fremiti allo scarno pubblico californiano.

Ad ogni modo in entrambi i match si è assistito ad una partita in equilibrio sostanzialmente per un’oretta, quella necessaria per completare il primo set ma mai davvero in discussione. Rublev ha perso il servizio quando si era trovato a servire per il set, ma si è immediatamente riportato avanti e ha evitato il tiebreak, per poi chiudere il secondo set in poco più di mezz’ora. Russo ora in vantaggio 3-2 nei confronti diretti col bulgaro, che non incontrava da Pechino nel 2019, anno che sembra lontanissimo,

Fritz invece al tiebreak ha dovuto far ricorso e stava cobinando un disastro, perché avanti 5-1 si è fatto raggiungere sul 5 pari, per poi chiudere 7-5. Lo statunitense ha collezionato palle break nel secondo set ma inaspettatamente ha perso il servizio a zero nell’ottavo game, consentendo a Kezmanovic di pareggiare i conti. Ma è durato poco, perché Fritz è volato rapidamente sul 5-0 nel terzo, per poi chiudere 6-1.

Semifinale inedita dunque,, con i due che sono sul 2-2 nei precedenti, se si conta quella mezza baracconata delle next gen finals. In ogni caso è la prima volta che si incontrano con in palio la finale di un Masters 1000. Rublev potrà contare su un pizzico di esperienza in più a questi livelli, visto che si tratta della sua quarta volta, dopo le tre del 2021. Per Fritz invece è solo la seconda, dopo quella dell’anomalo ottobre, sembre a Indian Wells.

Quarti di finale

[20] T. Fritz b. M. Kecmanovic 7-6(5) 3-6 6-1

[7] A. Rublev b. [33] G. Dimitrov 7-5 6-2