Indian Wells: autostrada per Berrettini, fuori Zverev e Auger Aliassime

Buone notizie dalla California, dove il completamento del secondo turno ha regalato ad un Berrettini in cerca della forma migliore un tabellone davvero molto ghiotto. L’italiano, bravo a uscire indenne dal complicato incontro con uno dei migliori talenti del circuito, il danese Rune, ha davanti a se avversari non certo irresistibili, a partire da Lloyd Harris, battuto nell’unico precedente al Roland Garros 2020. Berrettini dovrebbe poi incontrare il vincente tra Van de Zandschulp e Kecmanovic, invece di Auger Aliassime, incappato contro l’olandese in una giornata incredibile da raccontare. Al povero canadese è successo che in una giornata storta di suo ha pure dovuto fronteggiare una serie di colpi davvero fortunati del suo rivale, che ad ogni modo sta molto crescendo ed è per la prima volta vicino alla top40.

Come se non bastasse Tommy Paul ha pure tolto di mezzo Zverev, che aveva iniziato l’anno con propositi davvero molto bellicosi e si è trovato avviluppato da una serie di catastrofi imprevedibili e di natura decisamente extra tennistica, magari ne riparleremo. Insomma la semifinale per l’italiano è quasi un obbligo, anche se dovrà giocarsela prevedibilmente con Taylor Fritz, uno che lo ha battuto due volte, l’ultima appena sei mesi fa proprio a Indian Wells.

Nella parte bassa del tabellone le teste di serie hanno fatto il loro lavoro, ad eccezione di Karatsev, che sembra aver smarrito la straordinaria efficacia del 2021. Andrey Rublev, che con qualche fatica ha superato Koepfer ed è chiaramente il favorito per la semifinale, ma Hurkacz è uscito bene da un match che si era complicato con Offe, e Dimitrov, finalista sei mesi fa a Indian Wells, ha esordito con un buon successo e ora affronterà Bublik, che ha fatto fuori Murray in un match che si preannuncia molto divertente.

Stasera in campo per il terzo turno la parte alta del tabellone, ma come tradizione dei masters 1000, siamo già ampiamente nel vivo del torneo.

Secondo turno

[6] M. Berrettini b. [Q] H. Rune 6-4 4-6 6-4

[30] L. Harris b. F. Bagnis 6-3 4-6 6-3

M. Kecmanovic b. [24] M. Cilic 6-7(7) 6-3 7-6(6)

B. Van de Zandschulp b. [9] F. Auger-Aliassime 7-6(4) 6-7(4) 6-3

[Q] J. Munar b. [16] P. Carreno-Busta 4-6 6-4 7-6(4)

[20] T. Fritz b. K. Majchrzak 6-1 6-1

[29] A. de Minaur vs [LL] J. Millman 7-6(4) 6-3

T. Paul b. [3] A. Zverev 6-2 4-6 7-6(2)

[7] A. Rublev b. D. Koepfer 7-5 6-4

[28] F. Tiafoe b. B. Nakashima 6-4 6-4

[WC] S. Johnson b. [22] A. Karatsev 7-6(5) 6-4

[11] H. Hurkacz b. O. Otte 6-3 3-6 6-3

[14] D. Schwartzman b. E. Ruusuvuori 5-7 6-3 6-3

[23] J. Isner b. [WC] S. Querrey 7-6(5) 7-6(2)

[31] A. Bublik b. [WC] A. Murray 7-6(9) 6-3

[33] G. Dimitrov b. J. Thompson 7-6(3) 6-2