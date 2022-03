ATP Miami: Musetti si incarta e cede a Popyrin, forfait di Berrettini

Finisce già al primo turno il percorso di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Miami: il carrarino è stato battuto 7-5 7-6(5) in un’ora e 54 minuti da Alexei Popyrin, un avversario che aveva affrontato e sconfitto facilmente (doppio 6-2) pochi giorni prima nel Challenger di Phoenix e contro cui aveva vinto tre precedenti su quattro.

L’azzurro ha giocato un buon primo set ma nel momento più importante, sul 6-5 Popyrin, ha commesso una serie di errori che gli sono costati il parziale e da quel momento il suo match è stato segnato dalla confusione. Neppure andare avanti di un break a inizio secondo set è servito a far riordinare le idee al 19enne italiano: Popyrin lo ha riagganciato sul 4-4 e poi nel tie break si è imposto per 7 punti a 5. Le brutte notizie per l’Italia non finiscono qui: Matteo Berrettini si è ritirato dal torneo a causa di un problema alla mano destra, al suo posto entrerà in tabellone un lucky loser. Ancora un acciacco fisico per il numero 1 azzurro dopo il riacutizzarsi del fastidio muscolare che lo aveva fermato a Rio de Janeiro.

Negli altri match di ieri spicca il successo di Andy Murray che, battendo in due set Federico Delbonis, si è guadagnato un secondo turno di lusso contro il numero 1 del seeding Daniil Medvedev. Continua l’ottimo momento di Miomir Kecmanovic che vince all’esordio eliminando il qualificato Jack Sock; Doppio 6-4 per Tommy Paul contro il francese Benjamin Bonzi, stesso punteggio con cui Mikhail Kukushkin si è sbarazzato di Botic van de Zandschulp. Avanza il francese Arthur Rinderknech, vincitore su Laslo Djere; ko invece Jo-Wilfried Tsonga, battuto in rimonta da Jordan Thompson. Marton Fucsovics si qualifica per il secondo turno con il 6-3 6-4 su Marcos Giron; bene anche Kamil Majchrzak, che batte l’argentino Sebastian Baez, e Jenson Brooksby, capace di rimontare Federico Coria. Jan-Lennard Struff si è ritirato sotto di un set e un break contro Pedro Martinez, vince e si regala Tsitsipas lo statunitense J. J. Wolf che supera Daniel Altmaier, successo facile per Sebastian Korda che lascia due game ad Alejandro Davidovich Fokina. Infine si qualificano per il turno successivo Yoshihito Nishioka, Ugo Humbert e Lloyd Harris.

Risultati

[WC] A. Murray b. F. Delbonis 7-6(4) 6-1

P. Martinez b. J-L. Struff 6-3 2-0 rit.

J. Brooksby b. F. Coria 3-6 6-2 6-3

K. Majchrzak b. S. Baez 6-4 6-3

L. Harris b. F. Bagnis 6-3 6-3

[Q] Y. Nishioka b. [Q] E. Gomez 6-2 6-7(1) 6-1

U. Humbert b. [PR] A. Bedene 6-3 3-6 6-3

A. Rinderknech b. L. Djere 6-2 7-6(6)

[Q] J. J. Wolf b. D. Altmaier 6-4 6-4

J. Thompson [PR] J-W. Tsonga 6-7(1) 6-4 6-4

A. Popyrin b. L. Musetti 7-5 7-6(5)

M. Fucsovics b. M. Giron 6-3 6-4

[Q] M. Kukushkin b. B. van de Zandschulp 6-4 6-4

T. Paul b. B. Bonzi 6-4 6-4

S. Korda b. A. Davidovich Fokina 6-1 6-1

M. Kecmanovic b. [Q] J. Sock 7-6(3) 6-4