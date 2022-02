ATP: Travaglia e Seppi avanzano a Marsiglia e Delray Beach, Fabbiano ko a Doha

Stefano Travaglia si qualifica per il secondo turno dell’ATP 250 di Marsiglia.

Il tennista ascolano avanza nel torneo indoor francese battendo in due ore e mezza di gioco lo svizzero Henri Laaksonen col punteggio di 6-2 6-7(5) 7-6(1). Dopo un primo set vinto facilmente, l’azzurro ha perso per 7 punti a 5 il tie break di un secondo set molto equilibrato. Un equilibrio replicato nel terzo parziale fino a quando, sul 4-4, Travaglia non ha perso il servizio permettendo allo svizzero di servire per il match.

Reazione immediata dell’italiano che si è preso il contro break annullando un match point e dominando il tie break decisivo vinto per 7-1. Al secondo turno Travaglia attende Ivashka o Gombos. Non è riuscito a qualificarsi nel main draw Andrea Arnaboldi, battuto nel turno decisivo delle qualificazioni dal ceco Machac. Finisce subito invece l’avventura di Thomas Fabbiano nel torneo di Doha. Il pugliese, proveniente dalle qualificazioni, ha ceduto 6-2 7-6(5) all’olandese Botic van de Zandschulp. L’unico italiano in tabellone nel torneo qatariota rimane quindi Lorenzo Musetti, che esordirà contro il lucky loser svedese Elias Ymer.

In serata bel successo di Andreas Seppi all’esordio nel 250 di Delray Beach. Il 37enne altoatesino ha battuto 7-5 6-4 il tedesco Peter Gojowczyk in un’ora e 24 minuti. Primo set con andamento quasi da WTA, con sette break in dodici game; secondo parziale invece dominato dai servizi, con Seppi bravo ad approfittare del momento di difficoltà del tedesco nel decimo e decisivo game. Agli ottavi l’azzurro aspetta il vincente della sfida tra l’australiano Thanasi Kokkinakis e lo statunitense Sebastian Korda, testa di serie numero 5.