ATP Rio de Janeiro: Sonego sbatte ancora sul muro Kecmanovic

[Q] M. Kecmanovic b. [6] L. Sonego 7-5 6-4

Ancora una volta è Miomir Kecmanovic a sbarrare la strada di Lorenzo Sonego: il numero 21 del mondo viene eliminato agli ottavi del Rio Open dal serbo, che già lo aveva battuto al terzo turno degli Australian Open. Finisce 7-5 6-4 in un’ora e 40 per il numero 70 ATP, che evidentemente sa come dare fastidio all’italiano. Eppure la partenza di Sonego era stata incoraggiante: un parziale di 12 punti a 2 e un 3-0 che lasciava ben presagire. Invece all’improvviso si è spenta la luce, Kecmanovic ha preso il sopravvento mostrandosi più solido, ha recuperato il break di svantaggio e ne ha ottenuto un altro sul 5 pari andando poi a prendersi il parziale.

Nemmeno l’interruzione per pioggia di oltre un’ora – sull’1-1 del secondo set – ha cambiato le carte in tavola: alla ripresa del gioco il serbo ha allungato sul 3-1 e non ha mai rischiato nei propri turni di battuta, mentre Sonego ha dovuto faticare per non rendere il passivo ancora più pesante. Un’altra occasione sprecata per il piemontese, esattamente come a Melbourne, quando l’esclusione di Djokovic sembrava aprirgli buone chance per arrivare agli ottavi. Con le dovute proporzioni, l’opportunità era ghiotta anche a Rio, visto che il forfait di Casper Ruud ha lasciato la parte bassa del tabellone con una voragine importante.

A giocarsi un posto in semifinale saranno Kecmanovic e l’argentino Francisco Cerundolo, che ha battuto 6-3 6-2 il lucky loser Roberto Carballes Baena, in tabellone al posto del norvegese. Rinviato invece il debutto di Matteo Berrettini: la pioggia ha costretto gli organizzatori a spostare a quest’oggi il match del numero 1 italiano, impegnato contro il giocatore di casa Thiago Monteiro. Il vincitore dovrà tornare in campo poche ore dopo per disputare il proprio quarto di finale contro Carlos Alcaraz o Federico Delbonis, interrotti dal maltempo sul 5-4 e servizio in favore dello spagnolo nel primo set. Nella notte italiana, sul Campo 1, spazio anche a Fabio Fognini opposto a Federico Coria per un posto in semifinale.