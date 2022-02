ATP Rio de Janeiro: Berrettini batte Monteiro e la pioggia

[1] M. Berrettini b. [WC] T. Monteiro 6-4 6-7(6) 6-3

Una vera e propria odissea l’esordio di Matteo Berrettini al Rio Open 2022. Il tennista azzurro, il cui match di ottavi era già stato rinviato di un giorno per il maltempo, ha battuto la wild card di casa Thiago Monteiro 6-4 6-7(6) 6-3 in due ore e 45 minuti, con in mezzo un’interruzione per pioggia di ben 6 ore. Matteo, all’esordio assoluto a Rio de Janeiro, ha ottenuto il break nelle fasi iniziali del primo set e ha amministrato bene il vantaggio fino al 6-4 finale. Difficoltà per l’italiano nel secondo set, con Monteiro bravo a scappare fino al 5-2; al servizio per rinviare il verdetto al terzo, il brasiliano si è fatto bloccare dalla tensione e Berrettini lo ha riagganciato sul 5-5.

Nel tie break, l’azzurro si è portato sul 6-4 con due match point, ma l’avversario è stato bravo ad annullarli entrambi e con un passante di rovescio ha poi chiuso per 8 punti a 6. Nel terzo set equilibrio fino al 4-3, quando Berrettini si è guadagnato una palla break: proprio in quel momento un tremendo acquazzone ha costretto l’arbitro a sospendere l’incontro. Ci sono volute 6 ore per rivedere i giocatori in campo, con Matteo bravo a sfruttare la palla break per poi chiudere 6-3 al terzo match point. Nei quarti il numero 1 italiano affronterà Carlos Alcaraz (6-4 7-6 a Delbonis) nella rivincita del terzo turno degli Australian Open.