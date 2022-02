ATP Pune: Travaglia ai quarti, a sorpresa fuori Karatsev

Stefano Travaglia si qualifica ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Pune.

L’azzurro, numero 93 del mondo e ottava testa di serie, ha superato l’indiano Yuki Bhambri, numero 862 del ranking ATP, con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e 14 minuti. Una vittoria agevole per il tennista ascolano, che al primo turno aveva sofferto ed era stato costretto al terzo set dalla wild card di casa Ramanathan. Più facile l’impegno odierno contro l’altro indiano Bhambri, 29enne con un passato da top 100 ma praticamente inattivo negli ultimi tre anni a causa dei tanti problemi fisici.

Per Travaglia è un ritorno ai quarti di un torneo ATP dopo oltre 7 mesi, l’ultima volta ci era riuscito sulla terra di Umago. Contrariamente a quanto ci si aspettava, ad attenderlo per giocarsi un posto in semifinale non ci sarà Aslan Karatsev: il russo, prima testa di serie, è stato battuto dal qualificato Elias Ymer col punteggio di 6-2 7-6(3) e ha già salutato il torneo indiano. Un solo precedente tra l’azzurro e lo svedese, vinto da quest’ultimo nel Challenger di Aix en Provence nel 2019. A caccia della semifinale anche Lorenzo Musetti che sfiderà il polacco Kamil Majchrzak.

Risultati:

[Q] E. Ymer b. [1] A. Karatsev 6-2 7-6(3)

[8] S. Travaglia b. Y. Bhambri 6-3 6-2

[6] E. Ruusuvuori b. [Q] V. Kopriva 6-3 6-3

[4] J. Vesely b. B. Zapata Miralles 6-3 6-4