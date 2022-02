ATP Marsiglia: riscossa Rublev, Auger-Aliassime ko in finale

[2] A. Rublev b. [3] F. Auger-Aliassime 7-5 7-6(4)

In poco meno di due ore Andrey Rublev si prende la rivincita su Felix Auger-Aliassime, che lo aveva battuto pochi giorni fa nella semifinale di Rotterdam, e conquista il titolo nel 13 Open di Marsiglia. Il russo si impone 7-5 7-6(4) vincendo il suo primo torneo del 2022, una stagione iniziata in modo un po’ balbettante. Positivo al Covid poco prima dell’inizio degli Australian Open, il numero 7 del mondo aveva deluso a Melbourne facendosi eliminare al terzo turno da Marin Cilic. Non era andata meglio la scorsa settimana a Rotterdam, con la sconfitta in semi contro Auger-Aliassime che non lo aveva mai battuto prima.

Proprio contro il canadese Rublev riscatta l’avvio di stagione opaco, vincendo una finale equilibrata che ha rischiato di riaprire proprio quando sembrava ormai in controllo. Ha servito per il match sul 5-4 del secondo set ma ha perso la battuta a zero, salvo poi chiudere la partita al tie break grazie al mini break ottenuto nel primo punto. Per il 24enne di Mosca è il nono titolo in carriera (su 14 finali disputate), il settimo sul veloce e il quinto indoor, condizioni che lo mettono particolarmente a suo agio. Mastica amaro Auger-Aliassime: voleva il bis immediato dopo il successo a Rotterdam ma è arrivata l’ennesima sconfitta in una finale, nove sulle dieci disputate. Entrambi si metteranno subito sull’aereo per gli Emirati, li aspetta l’ATP 500 di Dubai con due esordi non semplicissimi: Rublev dovrà vedersela con Daniel Evans, Auger-Aliassime con Nikoloz Basilashvili.