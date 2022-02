ATP Marsiglia: finale tra Auger-Aliassime e Rublev

[3] F. Auger-Aliassime b. [Q] R. Safiullin 7-6(4) 7-6(5)

[2] A. Rublev b. [9] B. Bonzi 6-3 4-6 6-3

Due semifinali combattute ma alla fine nessuna sorpresa: saranno Felix Auger-Aliassime e Andrey Rublev a contendersi il titolo dell’ATP di Marsiglia. Il canadese prosegue nel suo grande momento di forma e dopo aver vinto il suo primo torneo a Rotterdam cercherà il bis in Francia. Contro Roman Safiullin è arrivata l’ottava vittoria consecutiva, la dodicesima nelle ultime tredici partite: l’unica sconfitta contro Daniil Medvedev a Melbourne e con match point a favore. Buona prova comunque del qualificato russo, che dopo aver eliminato la testa di serie numero 1 Tsitsipas ha fatto match pari contro il giovane top 10. Auger-Aliassime ha avuto bisogno di due tie break per raggiungere la sua seconda finale consecutiva, in cui affronterà ancora un giocatore russo.

La sfida per il titolo sarà con Andrey Rublev: il numero 7 del mondo ha battuto in tre set il francese Benjamin Bonzi, mostrando qualche difficoltà. In tutto il torneo Rublev ha sempre vinto in tre set e non ha mai brillato particolarmente. Un inizio di 2022 un po’ balbettante forse anche a causa del Covid che lo ha fermato per qualche giorno prima dell’Open d’Australia. Quella di domani sarà la quarta sfida tra i due, il russo conduce 2-1 ma ha perso l’ultimo freschissimo precedente giocato pochi giorni fa in semifinale a Rotterdam. Per lui sarà la 14esima finale ATP, il bilancio è di otto vittorie e cinque sconfitte ma ha perso le ultime tre; il canadese dopo otto ko in altrettante finali (tra cui una proprio a Marsiglia nel 2020) ha interrotto la maledizione con il trionfo in Olanda e va a caccia dell’immediato bis.