ATP Dubai: Djokovic è tornato, battuto Musetti all’esordio

[1] N. Djokovic b. [WC] L. Musetti 6-3 6-3

Novak Djokovic vince al rientro nell’ATP Tour dopo la sua espulsione dall’Australia e la mancata partecipazione alla prima prova del Grande Slam a causa della mancata vaccinazione contro il Covid-19. Il serbo, numero 1 del mondo, supera l’italiano Lorenzo Musetti, numero 58 del ranking, al primo turno del torneo ATP 500 di Dubai. Il 19enne toscano cede al venti volte vincitore Slam con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 14 minuti. Un buon successo per Nole, assente da competizioni ufficiali dalla semifinale di Coppa Davis dello scorso 3 dicembre.

Musetti, tornato dopo il forfait di Doha a causa dell’influenza, non ha saputo impensierire il numero 1 ATP che è apparso sempre in controllo. Al secondo turno Djokovic affronterà il vincente della sfida tra Karen Khachanov e Alex de Minaur; il serbo rischia di perdere la leadership in classifica al termine della settimana: dipenderà dai risultati suoi e di Daniil Medvedev ad Acapulco, quest’ultimo è certo di diventare numero 1 in caso di vittoria del titolo in Messico. In tabellone resta ancora un italiano, Jannik Sinner: l’altoatesino esordirà domani contro Davidovich Fokina.