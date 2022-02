ATP Doha: disastro Murray, soltanto un game contro Bautista

Giornata decisamente negativa per Andy Murray all’ATP 250 di Doha.

Il tennista britannico subisce una pesante sconfitta contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut che lo travolge per 6-0 6-1. Un Murray spento, falloso, disastroso al servizio e anche nei movimenti: un cocktail che ha reso tutto troppo semplice a Bautista. Non c’è stata molta partita neanche tra Denis Shapovalov e Alex Molcan, con il canadese che si è sbarazzato del suo avversario in meno di un’ora mostrando di aver già archiviato la brutta sconfitta subita a Rotterdam contro il sorprendente Lehecka. Bene anche Marin Cilic che doma in due set Botic van de Zandschulp; fuori invece Alexander Bublik, rimontato dal francese Arthur Rinderknech. Avanza ai quarti il campione in carica del torneo Nikoloz Basilashvili, ok anche Karen Khachanov e Marton Fucsovics. Eliminata la testa di serie numero 5, Daniel Evans: il britannico si arrende ad Alejandro Davidovich Fokina dopo tre set molto lottati.

Risultati:

A.Rinderknech b. [7] A.Bublik 6-7(5) 6-1 6-4

[1] D.Shapovalov b. A.Molcan 6-4 6-0

M.Fucsovics b. S.Kwon 6-3 6-7(5) 6-3

[4] M.Cilic b. B.Van De Zandschulp 6-3 7-5

[3] N. Basilashvili b. E. Ymer 6-4 7-5

[6] K. Khachanov b. E. Ruusuvuori 7-6 6-3

A. Davidovich Fokina b. [5] D. Evans 4-6 7-5 6-4

[2] R. Bautista Agut b. A. Murray 6-0 6-1